Νέο περιστατικό οπαδικής βίας στο Euro 2024. Πιο συγκεκριμένα, είχαμε μεγάλης έκτασης επεισόδια ανάμεσα σε Σέρβους και Άγγλους οπαδούς στο Γκεζελκίρχεν, ανήμερα της πρεμιέρας των δυο ομάδων στη διοργάνωση. Βρετανοί χούλιγκανς -φορώντας full face- επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά σε Σέρβους οπαδούς, οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα με ρίψεις γυάλινων μπουκαλιών, αλλά και άλλων αντικειμένων που βρήκαν από μια τοπική παμπ.

Η αστυνομία του Γκεζελκίρχεν επενέβη άμεσα, καθώς περισσότεροι από 50 αστυνομικοί βρέθηκαν στο σημείο, μαζί με κλούβες, καταστέλλοντας τα επεισόδια και απομονώνοντας τους Σέρβους οπαδούς για ασφάλεια.

BREAKING: England & Serbia fans clash in Gelsenkirchen. Tables, chairs, glass bottles all thrown and smashed in a side street just off the main square. German and UK riot police on the scene. pic.twitter.com/oZuGcPjTJQ

— Tyrone Francis (@TJFrancisLive) June 16, 2024