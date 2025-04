Ο αρχηγός της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος έχει οχυρωθεί εντός του παντοπωλείου και συνεχίζει να πυροβολεί. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για ομήρους, ενώ οι πελάτες έχουν απομακρυνθεί από το κατάστημα. Στον χώρο έχουν καταφτάσει αστυνομικές δυνάμεις και αναμένεται έφοδος της ομάδας SWAT.

#BREAKING : Active shooter incident reported at Super Gallo Mercado in Jacksonville, Texas.

The grocery store has been evacuated after shots were fired.

SWAT is en route to the scene.#Shooter #Texas #ActiveShooter #Jacksonville #SuperGalloMercado pic.twitter.com/8CpEE3SLre

— upuknews (@upuknews1) April 20, 2025