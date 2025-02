Πρώτα ακούστηκαν τα γιουχαρίσματα, μετά οι αντιπαραθέσεις, μερικές σπρωξιές και μια κατηγορία για «έλλειψη καλής ανατροφής».

Η, κατά τα άλλα, αδιάφορη νίκη των Καβαλίερς επί των Ράπτορς στο Τορόντο, την Τετάρτη το βράδυ, πρόσφερε ενδιαφέρον περιεχόμενο μετά τον αγώνα, αφού ο Τρίσταν Τόμπσον κάρφωσε καλάθι με 4,1 δευτερόλεπτα να απομένουν και οι Καβαλίερς να διατηρούν προβάδισμα 21 πόντων με την νίκη τους 131-108.

«Αυτό που έκανε ο Τρίσταν δεν είχε καμία τάξη και ήταν ασέβεια», δήλωσε ο προπονητής των Ράπτορς, Ντάρκο Ρατζάκοβιτς, μετά την ήττα τους με 17-38. «Δεν πρόκειται να το ανεχτώ, σίγουρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που οι παίκτες μας, ο Τζαμάλ (Σιντ), που ήταν στο γήπεδο, ο Σκότι (Μπαρνς) και όλοι οι άλλοι, στάθηκαν στο ύψος τους. Μου αρέσει όταν η ομάδα μου στέκεται για τον εαυτό της. Αυτό δεν ήταν μια πράξη με καλούς τρόπους».

Ο Τόμπσον, που διανύει την 15η χρονιά του στο πρωτάθλημα, φαινομενικά θα έπρεπε να ήξερε καλύτερα ότι δεν χρειαζόταν το εύκολο κάρφωμα, καθώς οι Ράπτορς είχαν ήδη παραδεχτεί την ήττα τους.

Αντίθετα, ενώ αντιμετώπιζε ελάχιστη αντίσταση από τους αμυντικούς των Ράπτορς, ο Τόμπσον πήρε την μπάλα και επιτέθηκε στο καλάθι, κάνοντας ένα κάρφωμα, το οποίο αμέσως προκάλεσε γιουχαρίσματα.

Ο Τόμπσον κατευθύνθηκε προς τον πάγκο του πριν γυρίσει και επιστρέψει προς την κατεύθυνση αρκετών παικτών των Ράπτορς, με τον Σιντ, έναν rookie από το Χιούστον, να τον προκαλεί λεκτικά.

