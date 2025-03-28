Το σοκαριστικό βίντεο δείχνει το νερό από τις πισίνες να καταρρέει από την κορυφή των ουρανοξυστών στην Ταϊλάνδη, καθώς ο καταστροφικός σεισμός χτύπησε την Μιανμάρ το πρωί της Παρασκευής και έγινε αισθητός σε μεγάλες περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας.