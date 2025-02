Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα από δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Οβάλ Γραφείο. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε να μην γνωρίζει το θέμα και γύρισε το κεφάλι του προς τον υπουργό ‘Αμυνας που απάντησε ότι η συγκεκριμένη ιστορία δεν ευσταθεί.

«Αυτό σημαίνει όχι, Πιτ;» θέλησε να διευκρινίσει ο Τραμπ. «Είναι όχι, κύριε» απάντησε ο υπ. Άμυνας και ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε με τη σειρά του: «Δεν είναι αληθές». Νωρίτερα, Αμερικανός αξιωματούχος με τον οποίο μίλησε ο Τούρκος δημοσιογράφος Ρατζίπ Σοϋλού αναφέρει πως η δομή στην Αλεξανδρούπολη που χρησιμοποιούν Αμερικανικές δυνάμεις είναι ελληνική.

«Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη, είναι μία ελληνική δομή στην οποία οι ΗΠΑ έχουν πρόσβαση στο πλαίσιο της Συμφωνίας για Αμοιβαία Αμυντική Συνεργασία», είπε ο αξιωματούχος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που επικαλείται ο Σοϋλού.

«Απλά λειτουργεί (σ.σ. η δομή) ως ένα σημείο επίγειας μεταφοράς αμερικανικού εξοπλισμού όταν αυτός βαίνει προς και εκτός Ευρώπης. Το προσωπικό μεταφορών των ΗΠΑ μπορεί να σπεύδει στο σημείο για να διαχειριστεί έκτακτες αφίξεις και αναχωρήσεις εξοπλισμού. Αλλά αυτή δεν είναι μία αμερικανική «βάση» ώστε να μπορούν να την κλείσουν οι ΗΠΑ», δήλωσε ο αξιωματούχος.

