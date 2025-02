Τόνισε μάλιστα ότι ο «Πούτιν θα δεχθεί ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη», κάτι που έρχεται σε αντίθεση σε όσα δήλωσε προ ημερών ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ότι η Μόσχα δεν θα δεχόταν «δυνάμεις του ΝΑΤΟ ή άλλες» σε ουκρανικό έδαφος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, προτού επαναλάβει τη συνάντηση του με τον Μακρόν (ήταν διπλή), είχε αναρτήσει στο Truth Social μία δήλωση, στην οποία επισήμανε ότι βρίσκεται σε «σοβαρές συνομιλίες» με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Οι συνομιλίες προχωρούν πολύ καλά!», τόνισε στην ίδια ανάρτηση, προσθέτοντας ότι στο τραπέζι βρίσκονται και μεγάλες οικονομικές συμφωνίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας.

Στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων του με τον Μακρόν, ο Τραμπ επανέλαβε ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «μέσα σε λίγες εβδομάδες», χωρίς να διευκρινίσει πώς, ενώ όταν ρωτήθηκε αν η Ουκρανία θα έπρεπε να παραχωρήσει εδάφη, απάντησε: «Θα δούμε».

Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης ότι σκοπεύει να συναντήσει τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν «κάποια στιγμή» και δήλωσε ανοιχτός σε μια επίσκεψη στη Μόσχα «όταν θα είναι η κατάλληλη στιγμή», αν και χαρακτήρισε την 9η Μαΐου ως «λίγο πρόωρη» ημερομηνία για ένα τέτοιο ταξίδι.

Ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι εργάζεται για την οικονομική συνεργασία με τη Ρωσία και ανέφερε ότι ενδέχεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εντός της εβδομάδας ή την επόμενη για την υπογραφή συμφωνίας στον τομέα των ορυκτών.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι το ΝΑΤΟ είναι «μια καλή ιδέα, αν γίνει σωστά», και εξήρε την Ιταλία και την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι για την ηγεσία της.

Ο Μακρόν, από την πλευρά του, τόνισε ότι «η ισχύς της εκ νέου εμπλοκής των ΗΠΑ αποτελεί πηγή αβεβαιότητας για τον Πούτιν» και δήλωσε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι στόχος της Ευρώπης είναι η οικοδόμηση μιας «ισχυρής και διαρκούς ειρήνης» και υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε αποτρεπτική ισχύ», πρόσθεσε.

«Η αποτροπή θα μπορούσε να βοηθήσει, πρώτον, στη διασφάλιση μιας εκεχειρίας στην Ουκρανία και, δεύτερον, στη σύναψη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας». Ο Γάλλος Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, σημειώνοντας ότι αυτά θα αποτελέσουν μέρος των συνομιλιών και ότι η αξιοποίησή τους είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέφυγε να χαρακτηρίσει τον Ρώσο ομόλογό του «δικτάτορα» κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο, παρά το γεγονός ότι έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τον ίδιο όρο για τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι.

«Δεν χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις ελαφρά τη καρδία, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι υπάρχει «μια πολύ καλή πιθανότητα για μια εξαιρετική συμφωνία» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών «θα μπορούσε να οδηγήσει στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο». Από την πλευρά του, ο Μακρόν ανέφερε ότι είχε μια «καλή συζήτηση» κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης της G7 το πρωί και ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Τραμπ για μια «διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία. Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι η Ευρώπη είναι διατεθειμένη να ενισχύσει την άμυνά της, αλλά τόνισε πως η «ισχυρή» εμπλοκή των ΗΠΑ είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε σήμερα τις «σοβαρές συζητήσεις» που έχει με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για μια λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία καθώς και για «μεγάλες» οικονομικές συμφωνίες με τη Ρωσία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social:

Σήμερα, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν παρευρέθηκε μαζί μου στο Οβάλ Γραφείο για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της G7. Η συνάντηση συγκλήθηκε από τον κυβερνήτη του Καναδά Τζάστιν Τριντό, που έχει την τωρινή προεδρία της G7, για να αναγνωριστεί η τρίτη επέτειος του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας – ο οποίος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ του αν ήμουν πρόεδρος. Όλοι εξέφρασαν τον στόχο τους για το τέλος του πολέμου και τόνισα τη σημασία της ζωτικής σημασίας «Συμφωνίας για τα κρίσιμα ορυκτά και τις σπάνιες γαίες» μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, η οποία ελπίζουμε ότι θα υπογραφεί πολύ σύντομα! Αυτή η συμφωνία, η οποία είναι μια «Οικονομική Εταιρική Σχέση», θα διασφαλίσει ότι ο αμερικανικός λαός θα πάρει πίσω τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια και τον στρατιωτικό εξοπλισμό που στάλθηκαν στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει την οικονομία της Ουκρανίας να αναπτυχθεί καθώς αυτός ο βάρβαρος και άγριος πόλεμος φτάνει στο τέλος του. Ταυτόχρονα, βρίσκομαι σε σοβαρές συζητήσεις με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον τερματισμό του Πολέμου αλλά και για τις μεγάλες οικονομικές αναπτυξιακές συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Οι συνομιλίες προχωρούν πολύ καλά!

Στις ΗΠΑ για την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο και τη συνομιλία του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν, τον οποίο όμως περίμενε μία… έκπληξη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν υποδέχθηκε όπως συνηθίζεται τον Εμανουέλ Μακρόν κατά την άφιξή του στον Λευκό Οίκο, με τον Γάλλο πρόεδρο να ξαφνιάζεται και να φαίνεται μπροστά στις κάμερες αμήχανος. Στην είσοδο τον περίμενε η υπεύθυνη πρωτοκόλλου Μόνικα Κρόουλεϊ.

Πρόκειται μια εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα με την θερμή υποδοχή που επεφύλαξε ο Τραμπ στον Νετανιάχου, όταν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επισκέφτηκε τον Λευκό Οίκο. Είναι η δεύτερη φορά που ο Αμερικανός Πρόεδρος κάνει «καψόνι» σε Ευρωπαίο ηγέτη μέσα σε 24 ώρες, αφού χθες Κυριακή (23.02.2025) «έστησε» τον Πρόεδρο της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα, αναγκάζοντάς τον να περιμένει μιάμιση ώρα κι ενώ η συνάντηση ήταν να κρατήσει μια ώρα τελικά είχε διάρκεια μόλις 11 λεπτά.

