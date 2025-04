Σημείωσε δε ότι πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης του είναι η εμπέδωση της ασφάλειας της Ελλάδος που είναι προϋπόθεση της ευημερίας.

Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση γύρω από τις πρωτοβουλίες της νέας αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με την επιβολή δασμών και στα ευρωπαϊκά προϊόντα, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να είναι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου», εξέφρασε την ικανοποίηση του για την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει για 90 ημέρες τους επιπρόσθετους δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα και συνέχισε λέγοντας ότι «υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για μία διαπραγμάτευση ανάμεσα σε ΕΕ και ΗΠΑ ώστε να προκύψει μία αμοιβαία επωφελή συμφωνία». «Ένας εμπορικός πόλεμος ανάμεσα τους θα έχει μόνο χαμένους. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτές τις 90 ημέρες προκειμένου να έχουμε μία ειλικρινή συζήτηση. Οι διεθνείς αγορές έστειλαν το ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι δασμοί αποτελούν πηγή έντονου προβληματισμού» σημείωσε.

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως δεν υπάρχει λογική στην επιβολή δασμών σε προϊόντα όπως το λάδι, οι ελιές και η φέτα, που δεν επηρεάζουν την παραγωγική βάση στις ΗΠΑ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο θέμα των δασμών που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ και την αναστολή τους για 90 ημέρες, τονίζοντας πως: «θα υπάρχουν μόνο χαμένοι αν δεν βρεθεί λύση». Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε επίσης ότι τον ικανοποιεί το «γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ πάτησε το κουμπί της παύσης ανέστειλε τους δασμούς».

«Έχουμε φυσικά 10% που δεν είναι μικρό ποσοστό, αλλά είναι πολύ μικρότερο από αυτό που είχε αρχικά ανακοινωθεί», είπε ακόμα και υπογράμμισε πως αυτό το παράθυρο των 90 ημερών «πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε μια ειλικρινή συζήτηση όσον αφορά το καθεστώς των δασμών, και των δασμών μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ακόμα ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει να καταλήξουν σε μία συμφωνία, η οποία να είναι «είναι αμοιβαία επωφελής και για τις δύο πλευρές. Επομένως, παραμένω συγκρατημένα αισιόδοξος ότι υπάρχει περιθώριο ελιγμών».

«Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ένας παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος θα έχει δραματικές επιπτώσεις για όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Oι διεθνείς αγορές έστειλαν το ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι δασμοί αποτελούν πηγή έντονου προβληματισμού», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε πως δεν υπάρχει λογική στην επιβολή δασμών σε προϊόντα όπως το λάδι, οι ελιές και η φέτα, που δεν επηρεάζουν την παραγωγική βάση στις ΗΠΑ.

Ο Ρόμπερτ Κάπλαν επεσήμανε ότι υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και υπό την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η Ελλάδα είναι πια μια άλλη χώρα από αυτή που ήταν πριν από δεκαετίες και ρώτησε αν έχει ακόμα τη δυνατότητα να υποδεχτεί περισσότερες ξένες επενδύσεις.

«Χαίρομαι που το αναγνωρίζετε αυτό. Είναι ένα σημαντικό να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας από πού ξεκινήσαμε, γιατί έχουμε την τάση να ξεχνάμε εύκολα το πόσο δύσκολο ήταν αυτό μονοπάτι και πόση πρόοδο έχουμε επιτύχει», είπε ακόμα ο Πρωθυπουργός και τόνισε ότι «οι επενδύσεις είναι στον πυρήνα της στρατηγικής ανάπτυξης μας».

«Κοιτώντας πού ήμασταν στην αρχή της οικονομικής κρίσης, είχαμε ήδη τότε ένα επενδυτικό κενό και το κεφάλαιο έλειψε σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αλλά έχουμε αρχίσει να ανακάμπτουν και να καλύπτουμε το χαμένο έδαφος. Πρέπει λοιπόν να πείσουμε τόσο Έλληνες επιχειρηματίες όσο και ξένους επιχειρηματίες να επενδύσουν στη χώρα. Και αυτό συμβαίνει ήδη. Είχαμε ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα», πρόσθεσε.

«Όσο αυξάνουμε τους μισθούς και τις θέσεις εργασίας θα έχουμε ακόμη καλύτερες ημέρες μπροστά μας»

«Το φάντασμα του λαϊκισμού είναι πάντοτε παρόν, ορισμένες φορές ξεχνάμε εύκολα τι έγινε προ 10ετίας στη χώρα μας. Σήμερα υπάρχει ένα ισχυρό κεντροδεξιό κόμμα που κυβερνά, την ώρα που η υπόλοιπη αντιπολίτευση είναι κατακερματισμένη, ως εκ τούτου δεν έχουμε ένα ισορροπημένο πολιτικό σύστημα, γεγονός, που αφήνει χώρο στον λαϊκισμό» σημείωσε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας πως ο κίνδυνος επανεμφάνισης του λαϊκισμού είναι ορατός, και πρόσθεσε: «Είμαι βέβαιος ότι όσο εκπληρώνουμε τις δεσμεύσεις μας, όσο αυξάνουμε τους μισθούς και τις θέσεις εργασίας θα έχουμε ακόμη καλύτερες ημέρες μπροστά μας γιατί είμαστε σε μία ισχυρή δημοσιονομική θέση, την όποια πλέον αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης. Όσο κάνουμε όλα τα παραπάνω και παραμένουμε ταπεινοί έχουμε μία πολύ καλή ευκαιρία να κερδίσουμε τις εκλογές του 2027».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε επίσης πως «η πολιτική σταθερότητα είναι πολύ σημαντική σήμερα» και τόνισε ότι «στην Ελλάδα η κυβέρνηση απολαμβάνει μία ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, γεγονός που εκτιμούν οι διεθνείς επενδυτές».

Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Ποιος είναι ο διανοητής Robert Kaplan

Ο Robert D. Kaplanν είναι συγγραφέας, γεωπολιτικός αναλυτής και στρατηγικός στοχαστής με επιρροή σε πολιτικούς κύκλους από την Ουάσιγκτον μέχρι τις Βρυξέλλες.

Από τα πιο πετυχημένα βιβλία του θεωρούνται το… εξαντλημένο στον ελληνικό εκδοτικό οίκο «Η εκδίκηση της γεωγραφίας» και «Η επερχόμενη αναρχία». Ο Robert Kaplan επισκέπτεται την Ελλάδα από τα 19 του χρόνια, όταν μάλιστα είχε φτάσει στη χώρα μας με το τρένο. Ο Kaplan έχει διατελέσει σύμβουλος του αμερικανικού Πενταγώνου και μέλος του Defense Policy Board, ενώ υπήρξε για σχεδόν τρεις δεκαετίες βασικός αναλυτής στο The Atlantic και συνεργάτης think tanks όπως το Center for a New American Security.

Το έργο του χαρακτηρίζεται από τη σύνθεση γεωγραφικών, ιστορικών και πολιτισμικών παραγόντων στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής. Με φράσεις όπως «η γεωγραφία είναι το πεπρωμένο», ο Kaplan υποστηρίζει πως οι σταθερές του χώρου και του χρόνου υπερβαίνουν τις ιδεολογικές αφηγήσεις και ορίζουν τα όρια της ισχύος.