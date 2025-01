Πρόκειται για ένα καλό παράδειγμα κυκλικής οικονομίας παγκοσμίως και μάλιστα έλαβε πιστοποίηση πανευρωπαϊκά.

Το πρόγραμμα «Just Go Zero – Tilos» αποσκοπεί στην ύπαρξη μηδενικών αποβλήτων. Κάτοικοι και επισκέπτες ενημερώνονται από την ομάδα του προγράμματος και διαχωρίζουν σωστά τα απόβλητά τους στις ειδικά σχεδιασμένες μπλε τσάντες που φέρουν μοναδικό QR code. Ακολουθεί η συλλογή πόρτα-πόρτα και η μεταφορά των αποβλήτων στο Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας – 3Κ το οποίο αντικατέστησε τον παλιό ΧΥΤΑ του νησιού. Η Τήλος έχει ήδη καταφέρει ανακύκλωση και κομποστοποίηση αποβλήτων μεγαλύτερη του 93% με παραγωγή του υπολείμματος ως δευτερογενές καύσιμο (RDF), αλλάζοντας δραστικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της με όρους αειφορίας και βιωσιμότητας. Το πρόγραμμα υλοποιείται πλέον από τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον δήμο Τήλου και την εταιρεία Polygreen.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος

• Εισαγωγή μιας νέας νοοτροπίας σχετικά με ενεργή συμμετοχή του πολίτη στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων με δράσεις ευαισθητοποίησης των κατοίκων και επισκεπτών σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης απορριμμάτων.

• Αύξηση του ποσοστού εκτροπής των απορριμμάτων από την ταφή, με επίτευξη υψηλών στόχων κυρίως στα ρεύματα των υλικών όπως τα απορρίμματα συσκευασίας, τα βιοαπόβλητα, ο ρουχισμός, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά, τα πράσινα (κλαδιά), τα χρησιμοποιημένα έλαια, τα επικίνδυνα, κ.α.

• Επίτευξη των Εθνικών και Ευρωπαϊκών στόχων που έχουν τεθεί στην διαχείριση και ανακύκλωση των διαφόρων ρευμάτων υλικών και αποβλήτων.

• Απεξάρτηση από την ανάγκη ανθρώπινης παρουσίας για κάθε επίπεδο ελέγχου.

• Χρήση πληροφοριακών εργαλείων για την επίτευξη απομακρυσμένων ελέγχων.

• Συλλογή αποκεντρωμένης και διασκορπισμένης πληροφορίας που είναι αναγκαία για αποφάσεις και ανάπτυξη εργαλείων Διαχωρισμού των Απορριμμάτων και προστασίας περιβάλλοντος.

• Πρόσβαση των κατοίκων και επισκεπτών σε συγκεντρωμένη περιβαλλοντική πληροφόρηση.

Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ, Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης: «Το πρόγραμμα Just Go Zero Tilos, είναι η πρώτη υπογραφή του 2025. Υπογράψαμε τη σύμβαση για τη συνέχιση του πιλοτικού προγράμματος Just Go Zero Tilos για δύο χρόνια, το 2025 και το 2026, και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για πολλούς λόγους: Γιατί, έπαψε πλέον να έχει τον χαρακτήρα του “πιλοτικού” και έγινε εφαρμοσμένη πρακτική. Γιατί, αναγνωρίστηκε και πιστοποιήθηκε Πανευρωπαϊκά. Γιατί, κατέκτησε το Μεγάλο Βραβείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κατηγορία για την προώθηση της Επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Βραβείο στην κατηγορία Υποστήριξης της Βιώσιμης Μετάβασης. Γιατί, ήταν μια ακόμα δέσμευση μας η συνέχιση και χρηματοδότηση αυτής της μοναδικής πρωτοβουλίας. Γιατί, ειδικά για τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου που έτρεξε και τον σχετικό διαγωνισμό, αυτή είναι μια μεγάλη στιγμή δικαίωσης απέναντι στους τόνους της λάσπης που έχει δεχθεί από τους γνωστούς μικρόνοες. Γιατί, τώρα μπορούμε να δουλέψουμε και για την μεταφορά αυτής της υπέροχης εμπειρίας και σε άλλα μικρά νησιά μας».

Από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ, Δρ. Χρήστος Γαμβρούδης, ανέφερε ότι «η συνέχιση του προγράμματος Just Go Zero – Tilos είναι μία εξέλιξη για την οποία εργαστήκαμε με σοβαρότητα και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που αυτή η συνεργασία μας πλέον αποτελεί τη νέα αντίληψη στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων και σημείο αναφοράς για την επέκταση αντίστοιχων δράσεων σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης απορριμμάτων και σε άλλα νησιά της Περιφέρειάς μας».

Η δήμαρχος Τήλου, Μαρία Καμμά, δήλωσε στη Greenagenda.gr: «Η Τήλος πρωτοπορεί και εμπνέει. Η διεθνής διάκριση της Τήλου στα Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2024 στη Βουδαπέστη αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση της καινοτομίας και της αφοσίωσης του νησιού μας στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η βράβευση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών μας στον τομέα της πράσινης ενέργειας, της κυκλικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής. Το νησί μας έχει ήδη καθιερωθεί ως παγκόσμιο πρότυπο χάρη στην ενεργειακή αυτονομία του, την πρωτοβουλία για μηδενικά απόβλητα και τη στενή συνεργασία ανάμεσα στον Δήμο, την τοπική κοινωνία και διεθνείς φορείς. Κοιτάζοντας μπροστά, συνεχίζουμε με νέες προτεραιότητες, όπως η καινοτόμος διαχείριση του νερού. Επενδύουμε σε συστήματα έξυπνης διαχείρισης για τη βέλτιστη χρήση των υδάτινων πόρων, καθώς και στην αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού για γεωργικές χρήσεις. Παράλληλα, ενισχύουμε την ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών για την ορθολογική κατανάλωση νερού, ώστε η Τήλος να παραμείνει υπόδειγμα αειφορίας. Η βράβευσή μας είναι μόνο η αρχή· με συνεργασία, όραμα και επιμονή, συνεχίζουμε να χτίζουμε το μέλλον που αξίζει στους κατοίκους μας και το περιβάλλον μας».

Ιστορικό

Ήταν Ιούνιος του 2021 όταν ξεκίνησε η ενημέρωση των κατοίκων της Τήλου σχετικά με ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης του οποίου η υλοποίηση θα αποτελούσε την αρχή μιας πραγματικής ιστορίας επιτυχίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, το επιτυχημένο και παγκοσμίως πλέον αναγνωρισμένο πρότυπο περιβαλλοντικό πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος μηδενικών αποβλήτων Just Go Zero – Tilos συνεχίζεται για δύο ακόμη χρόνια, με την υπογραφή εργολαβικής σύμβασης μεταξύ του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και της αναδόχου εταιρείας Ε.Κ.Α.Ν – POLYGREEN ABEE.

Η σύμβαση παροχής υπηρεσίας «Δράσεις εκτροπής αποβλήτων από την ταφή με τη συνδρομή νέων τεχνολογιών, νήσου Τήλου», δαπάνης 2.065.361,57 € (συμπ. ΦΠΑ) που υπεγράφη πρόσφατα έχει ως στόχο την έκτροπη από την ταφή του συνόλου των παραγόμενων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) της νήσου Τήλου και η χρηματοδότησή του θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

