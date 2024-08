«Το Money Drop, το ανατρεπτικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων που έχει προβληθεί σε περισσότερες από 60 χώρες κι έχει χαρίσει τεράστια χρηματικά ποσά σε τυχερούς συμμετέχοντες, έρχεται στον ALPHA με τον μοναδικό Φάνη Μουρατίδη! Εχοντας διαγράψει μία λαμπρή καριέρα στην υποκριτική, με πρωταγωνιστικούς ρόλους σε μικρή και μεγάλη οθόνη, ο Φάνης Μουρατίδης θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του.

Πλέον θα τον απολαμβάνουμε καθημερινά και στο Money Drop, αναλαμβάνοντας τα ηνία της παρουσίασης του συναρπαστικού τηλεπαιχνιδιού», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του σταθμού γνωστοποιώντας ότι ο πρωταγωνιστής μεγάλων επιτυχιών πλέον δοκιμάζει τις δυνάμεις τους σε έναν καινούργιο ρόλο. Ο Φάνης Μουρατίδης θεωρείται ένα από τα πιο λαμπρά αστέρια της υποκριτικής. Εγινε γνωστός στο ευρύ κοινό το 2004 όταν πρωταγωνίστησε με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, τον Αιμίλιο Χειλάκη και τη Βικτώρια Χαραλαμπίδου στη δραματική σειρά «Ετσι Ξαφνικά» σε σενάριο της Μιρέλλας Παπαοικονόμου. Η επόμενη εμφάνισή του στην τηλεόραση έγινε το 2005, συμμετέχοντας σε ένα επεισόδιο της κωμικής σειράς «Safe Sex TV Stories», ενώ ακολούθησε μία ιστορία της σειράς «Το Κόκκινο Δωμάτιο», όπου πρωταγωνίστησε μαζί με την Πέμη Ζούνη. Τη σεζόν 2005-2006 έπαιξε στην κοινωνική σειρά «Επαφή», ενώ οι παραγωγές «Φύγε εσύ, έλα εσύ», «Η τελευταία παράσταση», «Μπαμπά, μην τρέχεις», «Μ+Μ», «Κλινική Περίπτωση», «Μοντέρνα Οικογένεια», «Πέτα τη Φριτέζα» τού χάρισαν μία θέση στην καρδιά του κοινού. Τις τελευταίες σεζόν, με το «Maestro», πέρασε ακόμη και τα σύνορα, μπαίνοντας στη μικρή λίστα με Ελληνες ηθοποιούς του Netflix.

Ο Τάσος Ιορδανίδης, ο πρωταγωνιστής της σειράς «Η Γη της Ελιάς», περνά στην παρουσίαση της εκπομπής «Δύο στις 10» της ΕΡΤ1, με τη Ζωή Κρονάκη, από Σεπτέμβριο. Ολα ξεκίνησαν την περσινή σεζόν όπου παρουσίασε τους «Μπαμπά-δες» στη δημόσια τηλεόραση, με τη διοίκηση να μένει εξαιρετικά ευχαριστημένη και τον ίδιο να ξεχωρίζει με τις συνεντεύξεις στους καλεσμένους. Πλέον, ετοιμάζεται για ένα ακόμη βήμα στο κομμάτι της παρουσίασης, συνεχίζοντας φυσικά την επιτυχημένη διαδρομή στην υποκριτική. «Ακουσα όλα τα αρνητικά σχόλια, τα πάντα. Ακόμα και κακοπροαίρετη να θεωρήσω κάποιες στιγμές ότι είναι, μας κινητοποιεί και μας κάνει να εξελισσόμαστε», είπε ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξη και εκμυστηρεύτηκε πως δεν του περνούσε από το μυαλό μέχρι λίγους μήνες πριν ότι θα μπορούσε να βρίσκεται σε θέση παρουσιαστή.

Με επίσημη ανακοίνωση, ο ΣΚΑΪ γνωστοποίησε ότι το «Tempting Fortune» έρχεται στο νέο πρόγραμμα. Το πιο πρωτοποριακό παιχνίδι δράσης και περιπέτειας έρχεται το φθινόπωρο στην Ελλάδα, μέσα από την τηλεοπτική οθόνη και υπόσχεται ένα ταξίδι γεμάτο δελεαστικές προκλήσεις. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ένας από τους πιο ταλαντούχους και αγαπητούς καλλιτέχνες της γενιάς του, αναλαμβάνει να παρουσιάσει το πιο καινοτόμο ριάλιτι, ένα show που συνδυάζει την περιπέτεια με τη στρατηγική, την αντοχή με την πρόκληση… Επιτυχημένος ηθοποιός της τηλεόρασης, του θεάτρου και του κινηματογράφου, σκηνοθέτης και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών, ο Γιάννης, άνθρωπος με χιούμορ και διεισδυτική ματιά στα πράγματα, θα βάλει την προσωπική του σφραγίδα στο «Tempting Fortune». Ο ηθοποιός κάνει την ανατροπή και πατώντας για λίγο και μόνο pause στην επιτυχημένη του καριέρα στον κινηματογράφο και τις παραγωγές μυθοπλασίας, αποφάσισε να φορέσει τα παπούτσια του παρουσιαστή.

Ποιοι δίνουν το «παράδειγμα»

Η Δανάη Μπάρκα μπορεί να έχει αγαπηθεί ως ένα φρέσκο κορίτσι με θετική ενέργεια για τη ζωή μέσα από το «Πάμε Δανάη!» του MEGA, όμως ξεκίνησε από το θέατρο, με συμμετοχές και ρόλους σε παραστάσεις. Κληρονομώντας το «μικρόβιο» της υποκριτικής από τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, έχει αποκτήσει το δικό της κοινό στην TV, ωστόσο εκείνη έχει παραδεχτεί ότι δεν νιώθει παρουσιάστρια: «Καθόλου! Ούτε ηθοποιός νιώθω. Νιώθω απλώς μια ξέγνοιαστη κοπέλα που έχει μάθει να χαίρεται τη ζωή. Δεν έχω βάλει τίτλο». Να σημειωθεί ότι η Δανάη συνεχίζει στο μεγάλο κανάλι, στη μεσημεριανή αυτή τη φορά αρένα.

Ο Μάρκος Σεφερλής παραμένει στον ΣΚΑΪ. Ο μετρ των επιθεωρήσεων, που έχει καταφέρει να περάσει τις εξετάσεις της αγάπης του κοινού εδώ και πολλά χρόνια, αφού, όπου κι αν εμφανίζεται, γεμίζει τα θέατρα και κάνει τον κόσμο να γελάει μέχρις δακρύων, έχει πάρει το πράσινο φως με το πρότζεκτ «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». Αυθεντικός και ταλαντούχος, ο αγαπημένος ηθοποιός δοκίμασε τις δυνάμεις του στην πρωινή ζώνη του MEGA με την εκπομπή «MEGA με μία», τη σεζόν 2014-2015, αλλά και στο «One Mark Show». «Ραντεβού» και «Family Game» ακολούθησαν, ενώ ο Μάρκος απογείωσε το «5Χ5».

«Και κάπως βρέθηκα να παρουσιάζω ένα τηλεπαιχνίδι γνώσεων που κανείς δεν μετράει πόντους. Εχω μια καταπληκτική ομάδα που μόνο με αγκάλιασε και με έκανε να αισθανθώ ασφάλεια και βασικά πάρα πολύ το διασκεδάζω, παιδιά, δεν σας το κρύβω», έγραψε η Ευγενία Σαμαρά στο Instagram για να μοιραστεί τη χαρά της που θα παρουσίαζε το νέο τηλεπαιχνίδι «Switch» της ΕΡΤ1 την περσινή χρονιά. Η πρώην πρωταγωνίστρια του «Σασμού» συνεχίζει στην ίδια θέση έχοντας πάρει πλέον το βάπτισμα του πυρός.

Στην ίδια μοίρα και ο Γιώργος Καραμίχος, ο ταλαντούχος ηθοποιός με πορεία ακόμη και στο εξωτερικό, που θα συνεχίσει στη δημόσια τηλεόραση με το τηλεπαιχνίδι «Πες τη λέξη». Ο πρωταγωνιστής της μικρής και της μεγάλης οθόνης έχει μακρά πορεία πλέον, έχοντας εμφανιστεί στις σειρές «Μυστικές Διαδρομές», «Κόκκινος Κύκλος», «Φεύγα», «Λένη», «Κανείς δε λέει σ’ αγαπώ», «Το καφέ της Χαράς», «Ματωμένα χώματα», «Ονειροπαγίδα», «Μια νύχτα του Αυγούστου», «Ηλιος», η «Ζωή», «Ερημη Χώρα», αλλά και στις διεθνείς παραγωγές «NCIS», «The Durrells», «Genius». Τα τελευταία χρόνια ξεχωρίζει και ως οικοδεσπότης φορμάτ, πάντα με το δικό του χαρακτηριστικό στιλ.

Ζέτα, εκείνη που άνοιξε τον δρόμο

Η Ζέτα Μακρυπούλια είναι ίσως η πιο επιτυχημένη περίπτωση γυναίκας, που ισορροπεί με μαεστρία ανάμεσα στην υποκριτική και την παρουσίαση. Η εκθαμβωτική παρουσία της και τα μεγάλα εκφραστικά μάτια της έχουν καταφέρει να μαγνητίζουν το κοινό, είτε μιλάμε για θέατρο είτε για τηλεόραση και εκπομπές. Εκανε τα πρώτα τηλεοπτικά βήματά της σε ηλικία μόλις 13 ετών, συμμετέχοντας σε διαφημίσεις, ενώ αργότερα, σε ηλικία 14 ετών, εμφανίστηκε στο show «Ciao ANT1», που παρουσίαζε η Ρούλα Κορομηλά. Ακολούθησαν σειρές, εκπομπές, σόου. Χαρακτηριστικά, τη σεζόν 2007-2008 έπαιξε στη σειρά εποχής «Γιούγκερμαν» και παράλληλα παρουσίασε την εκπομπή «Baby Dance». Την επόμενη σεζόν πρωταγωνίστησε στη σειρά «Το κλειδί του Παραδείσου» και τη χρονιά 2009-2010 έπαιξε στη σειρά «4». Για τρεις σεζόν, από το 2010 μέχρι το 2013, παρουσίαζε το χορευτικό σόου του ΑΝΤ1 «Dancing with the stars» και το 2014 ανέλαβε το «Just the 2 of us». Το 2016 επέστρεψε στον ΑΝΤ1 και την ίδια σεζόν (2016-2017) πρωταγωνίστησε στη σειρά «Στο καλό, γλυκιά μου συμπεθέρα». Μετά το τέλος της σειράς, ανέλαβε την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού «Ρουκ Ζουκ» (παράλληλα με άλλα πρότζεκτ, όπως το «Sunday Live» και «The Final Four»), το οποίο μας κρατά συντροφιά μέχρι σήμερα με τεράστια επιτυχία. «Για εμένα, όπως ξέρετε, το Rouk Zouk δεν είναι απλά ένα παιχνίδι, και οι άνθρωποι που βλέπετε δεν είναι απλώς συνεργάτες μου, αλλά αυτοί που πολλές φορές χρειάστηκε να νικήσουν το ακατόρθωτο, για να δείτε αυτό το αποτέλεσμα», έχει παραδεχτεί, αποδεικνύοντας ότι το εν λόγω πρότζεκτ είναι ένα μεγάλο μέρος της ζωής της.

Ο Νίκος κάνει come back

«Ο Νίκος Μουτσινάς επιστρέφει στον ALPHA, ως γνήσιο παιδί του, για να κάνει τα βράδια μας όνειρο! Ταλαντούχος, εξωστρεφής, άμεσος, ετοιμάζει τη νέα του βραδινή εκπομπή με εφόδια το χιούμορ, το τραγούδι, τις συνεντεύξεις και την καλή παρέα», αναφέρει η ανακοίνωση του καναλιού που με χαρά υποδέχεται στην οικογένειά του τον ταλαντούχο παρουσιαστή και ηθοποιό. Ο Νίκος, κάνοντας break για μία σεζόν, αφού μετά το τέλος της εκπομπής «Καλό Μεσημεράκι» από τον ΣΚΑΪ δεν βρέθηκε στην TV πέρυσι, επιστρέφει και θα συζητηθεί. Με το μικρόβιο της υποκριτικής βαθιά ριζωμένο μέσα του, τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να βρίσκεται στη μικρή οθόνη με εκπομπές και όχι με παραγωγές μυθοπλασίας. Βέβαια, στο παρελθόν, αγαπήθηκε πολύ όχι μόνο μέσα από τα ψυχαγωγικά και σατιρικά φορμάτ, αλλά και από τα σίριαλ. Για την ιστορία, έγινε πιο γνωστός στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στην εκπομπή «Κους Κους» το μεσημέρι στον ALPHA την περίοδο 2005-2007 και παράλληλα το 2006 παρουσίαζε μαζί με τη Ναταλία Γερμανού το τηλεπαιχνίδι «Soundmix Show». Το 2008 είδε τις μετοχές του να ανεβαίνουν με την πρωινή εκπομπή «Ομορφος Κόσμος το πρωί» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τη Σίσσυ Χρηστίδου. Την επόμενη χρονιά, το 2009, συμπαρουσίαζε μαζί με την Κατερίνα Ζαρίφη στον ΑΝΤ1 τον «Πρωινό Καφέ», ενώ ακολούθησε μία υπέροχη συνεργασία με την Ελένη Μενεγάκη. Την περίοδο 2009-2014 ήταν ο κεντρικός παρουσιαστής μαζί με τη Μαρία Ηλιάκη στην εκπομπή «Δέστε τους», αλλά από το 2014 έως το 2016 ήταν στον ΑΝΤ1, καθώς πρωταγωνιστούσε στο σίριαλ «Τρίχες», ενώ συμπαρουσίαζε μαζί με τη Μαρία Μπεκατώρου το «Πρωινό ΣουΚου». Το 2016 επέστρεψε ξανά στον ALPHA μέσω της εκπομπής «Ξαναδέστε τους», για να βρεθεί στην κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Κάτι Χωρισμένα Παλικάρια».

