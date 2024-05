Το παρών στην 68η διοργάνωση δίνει και η πριγκίπισσα Βικτώρια, διάδοχος του θρόνου της Σουηδίας. «Πρόκειται για τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό στον κόσμο και πραγματοποιείται στη Σουηδία. Με βάση αυτό, υπάρχει σχέδιο να παρευρεθεί κάποιος από τη βασιλική οικογένεια. Η πριγκίπισσα διάδοχος του θρόνου Βικτώρια έχει προγραμματιστεί να είναι παρούσα στον τελικό της Eurovision 2024 το Σάββατο στο Μάλμε», ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποι του διαγωνισμού.

Οι royals στηρίζουν τον θεσμό της Eurovision, καθώς κανείς δεν ξεχνά την περσινή εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον στο Λίβερπουλ. Η πριγκίπισσα έπαιξε στο πιάνο και ενθουσίασε τα 162 εκατομμύρια τηλεθεατών που παρακολουθούσαν τη Eurovision σε όλο τον κόσμο.

Kate Middleton’s surprise for Eurovision: THIS QUEEN CAN DO EVERYTHING#Eurovision2023 #Eurovision

pic.twitter.com/4g6Zu275Td

— marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) May 13, 2023