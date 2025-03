Big Brother ξανά και ξανά!

O Big «Brother» θεωρείται ο «βασιλιάς» των reality, αφού στην ουσία είναι αυτός από τον οποίο ξεκίνησαν όλα. Το σπίτι του Μεγάλου Αδελφού αναμένεται να ανοίξει ξανά, λίγο πριν απ’ την εκπνοή της φετινής σεζόν, μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, φιλοδοξώντας να φέρει τηλεθέαση, διαφημιστικά έσοδα και φυσικά για να στρέψει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών στη συχνότητα του καναλιού του Φαλήρου.

Ο «Big Brother» θεωρείται το πιο επιτυχημένο reality όλων των εποχών και είναι, αφού πριν από 25 περίπου χρόνια έκανε την εμφάνισή του με παρουσιαστή τον Ανδρέα Μικρούτσικο και τα σάρωσε όλα! Εκτοτε το σπίτι του Μεγάλου Αδελφού άνοιξε τις πύλες του 7 φορές, εξ αυτών τέσσερις μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, με παρουσιαστές τον Ανδρέα Μικρούτσικο και για ένα μόνο κύκλο την Τατιάνα Στεφανίδου, μία φορά μέσα από τον ALPHA με παρουσιάστρια τη Ρούλα Κορομηλά και τις δύο πιο πρόσφατες μέσα από τον ΣΚΑΪ, με παρουσιαστή τον Χάρη Βαρθακούρη και σχολιαστή τον Ανδρέα Μικρούτσικο και έπειτα τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Νάταλι Κάκκαβα με την Αφροδίτη Γραμμέλη στο πλευρό τους.

Μπορεί ο τελευταίος κύκλος να μην ευτύχησε στους πίνακες τηλεθέασης, αλλά αυτή τη φορά θεωρείται μια «ασφαλής» επιλογή από πλευράς ΣΚΑΪ μιας και θα τονώσει το ενδιαφέρον των θεατών, ενώ αποτελεί σχετικά χαμηλού κόστους παραγωγή δεδομένου πως οι εγκαταστάσεις δεν θα φτιαχτούν εξαρχής.

Wanna be on top again? GNTM!

To reality-εθισμός όλα δείχνουν πως επιστρέφει στους δέκτες μας τον προσεχή Οκτώβριο. Το «GNTM» επιστρέφει μέσα από τη συχνότητα του STAR μετά από δύο χρόνια… αγρανάπαυσης για να συνεχίσει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα από κάθε άλλο, προκλητικές reality καταστάσεις, λάμψη και μια… κλειδαρότρυπα στον μαγικό κόσμο της μόδας και της πασαρέλας.

Το «GNTM», ή αλλιώς «Next Top Model», έχει μακρά πορεία στην ελληνική τηλεόραση. Εκανε την πρώτη του εμφάνιση στην ελληνική τηλεόραση το 2009, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, με επικεφαλής τη Βίκυ Καγιά και κριτές στο πλευρό της την Τζένη Μπαλατσινού, τον Χριστόφορο Κοτέντο και τον Χάρη Χριστόπουλο, ενώ ακριβώς με την ίδια «διανομή» συνεχίστηκε στον ΑΝΤ1 και για δεύτερη συνεχή σεζόν. Από το 2010 έως το 2018 το project εγκαταλείφθηκε μέχρι να βρεθεί στην έμπειρη ομάδα του STAR -είχαν λανσάρει από το 2017 το ανανεωμένο MasterChef- και να υποστεί ένα ολικό ρετούς, από την εικόνα μέχρι και τον τίτλο. Το «Next Top Model» μετονομάστηκε σε «GNTM» και επανήλθε κατακτώντας το τηλεοπτικό κοινό με έναν ακραία εθιστικό τρόπο. Μόνος κοινός παρονομαστής με το παρελθόν ήταν η παρουσιάστρια και κριτής, Βίκυ Καγιά. Ωστόσο, από το 2018 μέχρι σήμερα, το πρότζεκτ σύστησε στο τηλεοπτικό κοινό μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, όπως η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η Ελενα Χριστοπούλου, ο Γιώργος Καράβας, ο Αγγελος Μπράτης και φυσικά η Σοφία Χατζηπαντελή.

Ποιος από όλους αυτούς θα είναι στον προσεχή κύκλο για να συνεχίσει την επέλαση των τελευταίων ετών; Αγνωστο! Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανήκει ήδη στο δυναμικό του καναλιού της Κηφισιάς, όπως και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, με τις πιθανότητες να είναι περισσότερες να τις δούμε στον νέο κύκλο του reality, ενώ το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν αναφέρεται κάποιος στην πιθανότητα επιστροφής και της Βίκυς Καγιά, ειδικά μετά από όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Hit από τα αποδυτήρια, εν ολίγοις!

Αναζητώντας… Σόι ξανά!

Ισως η πιο αναγνωρίσιμη οικογενειακή κωμωδία των τελευταίων ετών είναι η σειρά «Το σόι σου» στον ALPHA. Το σίριαλ, που έκανε δειλά την εμφάνισή του το 2014, λίγους μήνες μετά την επίσης επιτυχημένη «Μουρμούρα», έμελλε να γίνει η πιο αγαπημένη επιλογή των θεατών για τουλάχιστον μία δεκαετία. Το «Σόι» ξεκίνησε από εβδομαδιαία σειρά, αρχικά δύο επεισοδίων, ενώ κατέληξε να γίνει παραλίγο… καθημερινό, αφού σε ορισμένες περιπτώσεις μεταδίδονταν μέχρι και τέσσερα επεισόδια σε μία εβδομάδα.

Η επιτυχία του ήταν εξόφθαλμη, ειδικά σε μια περίοδο βαθιάς ένδειας παραγωγών μυθοπλασίας στην ελληνική τηλεόραση, ενώ είχε συγκεντρώσει μερικά από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα κωμωδίας της μικρής οθόνης: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ρένια Λουιζίδου, Παύλος Ορκόπουλος, Γιώργος Γιαννόπουλος έγιναν εδώ και 11 χρόνια μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες της τηλεοπτικής καθημερινότητας, ενώ ως Λυδία και Σάββας, η Βάσω Λασκαράκη και ο Μελέτης Ηλίας είδαν τις μετοχές τους να εκτοξεύονται. Στη σειρά συμμετείχαν, σε χαρακτηριστικούς ρόλους επίσης, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, η Ιωάννα Ασημακοπούλου, ο Ευθύμης Ζησάκης (που αποχώρησε στις τελευταίες σεζόν της σειράς), η Σοφία Πανάγου, η Βίβιαν Κοντομάρη, ο Σόλων Τσούνης αλλά και ο Γιάννης Δρακόπουλος. Η υπόθεση αφορούσε σε ιστορίες καθημερινής οικογενειακής τρέλας, θανατηφόρες ατάκες, παρεξηγήσεις, καβγάδες, γέλια, πείσματα, ζήλιες κι αγκαλιές, μεταξύ των Χαμπέων και των Τριαντάφυλλων, δύο οικογενειών με συνδετικό κρίκο το ζευγάρι Σάββα-Λυδίας.

Σε μια αψυχολόγητη κίνηση από πλευράς καναλιού, ο ALPHA αποφάσισε να διακόψει τη σειρά το 2019, με έναν μάλλον άδοξο τρόπο, μετά από 5 χρόνια τεράστιας τηλεοπτικής επιτυχίας. Ωστόσο η ιστορία τούς διέψευσε, αφού, ειδικά τα τρία τελευταία χρόνια, το «Σόι» μεταδίδεται σε επανάληψη ακόμα και δύο φορές μέσα στην ίδια μέρα, σε διαφορετικές ζώνες μετάδοσης και καταφέρνει να εξασφαλίζει πολύ υψηλές τηλεθεάσεις. Ετσι, όλα δείχνουν πως η φημολογούμενη πρόθεση των τελευταίων ετών, να γίνει δηλαδή ένα reboot της σειράς, είναι προ των πυλών. Τα δημοσιεύματα θέλουν τους πρωταγωνιστές να έχουν έρθει ήδη σε επαφή με τη νέα εταιρία παραγωγής που τρέχει το project και τελικά δεν αποκλείεται να ξαναδούμε την οικογένεια Τριανταφύλλου και την οικογένεια Χαμπέα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Περισσότερα Υπέροχα Πλάσματα;

Η πρώτη hipster σειρά της ελληνικής τηλεόρασης, που σφράγισε μία γενιά με τα trends που λάνσαρε, φαίνεται πως επιστρέφει ξανά στη μικρή οθόνη. Με την υπογραφή της Μυρτούς Κοντοβά, τα «Υπέροχα Πλάσματα» μας συστήθηκαν το 2007, προβάλλοντας έναν ακραία για την εποχή μοντέρνο τρόπο ζωής που δεν ξέραμε πως τα επόμενα χρόνια θα αποτελούσε τη νέα καθημερινότητα μιας ολόκληρης γενιάς.

Η Αθήνα της κρίσης που ξαναγεννήθηκε, το τέλος της νυχτερινής διασκέδασης όπως την ξέραμε, οι urban γειτονιές της πόλης που έγιναν τα next best thing της καθημερινότητας των Αθηναίων και φυσικά οι ανθρώπινες σχέσεις μια ανάσα πριν απ’ τα dating apps και την άνοδο της εποχής της πολιτικής ορθότητας ήταν μερικά από τα βασικά θέματα που πραγματευόταν η σειρά μέσα από σουρεάλ ιστορίες και κωμικά σκετς.

Πρωταγωνιστές της σειράς, πέρα από αρκετά guests που απολάμβαναν οι θεατές, ήταν η Μυρτώ Αλικάκη ως Μητσάκι, ο Γιώργος Πυρπασόπουλος ως Μπίλι, η Φαίδρα Δρούκα ως Ελλη, η Θέμις Μπαζάκα ως Στεφανία, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης ως Ηλίας, η Μαρία Κωνσταντάκη, ο Μιχάλης Μαρίνος και φυσικά η μοναδική Ελένη Ανουσάκη στον ρόλο της υπέροχης θείας Καραμέλας. Ως guest stars στα «Υπέροχα Πλάσματα» μεταξύ άλλων είδαμε τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον Σταμάτη Κραουνάκη, τον Αντώνη Καρυστινό, τον Αποστόλη Τότσικα, τη Μαρία Κορινθίου, τη Σοφία Καρβέλα, τον Θέμη Γεωργαντά, αλλά και τον Αντώνη Καρπετόπουλο.

Κατά πόσο αληθεύει η επιστροφή τους, αυτό είναι ένας αστικός μύθος που μένει να δούμε αν θα περάσει στην πράξη. Ορισμένες πλευρές επιβεβαιώνουν την πρόθεση της δημιουργού της σειράς για έναν νέο κύκλο, αλλά και μια θετική διάθεση του σταθμού, ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει ειλημμένη απόφαση ώστε να θεωρείται δεδομένο ότι τα «Υπέροχα Πλάσματα» θα ξαναζήσουν στους δέκτες μας.