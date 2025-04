Ο Βασίλης Ζούλιας για τη συνεργασία με το «Emily in Paris»: Η καριέρα μου άλλαξε μέσα σε μια νύχτα

«Ο Περικλής Κονδυλάτος, που είναι χρόνια φίλος και συνεργάτης, συνεργαζόταν χρόνια με την Πατρίσια Φιλντ, τη θρυλική στιλίστρια του Sex and the City, και κάποια στιγμή μού είπε: “Θέλεις να της στείλω την τελευταία κολεξιόν;”. Του είπα “ναι”, χωρίς να περιμένουμε κάτι», περιέγραψε αρχικά ο Βασίλης Ζούλιας.

«Μετά λάβαμε ένα mail ότι ήθελαν ρούχα για μια σειρά που λεγόταν “Emily in Paris”. Δεν ξέραμε τότε τι είναι αυτό. Η Πατρίσια Φιλντ είχε μπει στο site και είχε διαλέξει από διάφορες κολεξιόν 25 κομμάτια. Κατέληξαν να φορεθούν 5. Πληρώθηκα ένα ωραίο, παχυλό τσεκ, πού να ήξερα; Πολλοί με ρωτούσαν πόσα πλήρωσα για να μπω στο “Emily in Paris”, νομίζω ότι τώρα πληρώνεις για να μπεις», συνέχισε ο σχεδιαστής.

«Τα ρούχα άρεσαν στην Πατρίσια Φιλντ, αλλά έπρεπε να αρέσουν και στον παραγωγό, και τον τελικό λόγο τον είχε η πρωταγωνίστρια, που της άρεσαν αυτά τα 5 κομμάτια πάρα πολύ και τα φόρεσε. Μου είπε, μάλιστα, η Πατρίσια Φιλντ ότι είναι σκάνδαλο, γιατί δεν είχε διαλέξει ποτέ 5 κομμάτια από έναν σχεδιαστή», σημείωσε ο ίδιος.

«Η καριέρα μου άλλαξε μέσα σε μια νύχτα, από εκείνο το κίτρινο σακάκι με τα λουλούδια. Έγινε χαμός από το πρώτο βράδυ που κυκλοφόρησε η σειρά. Άκουγα όλη τη νύχτα ειδοποιήσεις από τις παραγγελίες. Εκείνο το βράδυ έδειξαν ενδιαφέρον για εμένα άνθρωποι από 150 χώρες. Αυτό με έβαλε στον παγκόσμιο χάρτη της μόδας», πρόσθεσε ο Βασίλης Ζούλιας.