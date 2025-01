Η Μισέλ Ομπάμα δεν βρέθηκε στο πλευρό του συζύγου της στην κηδεία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ, στην οποία παρευρέθησαν όλοι οι εν ζωή πρόεδροι και Πρώτες Κυρίες, ενώ απουσίαζε και από την ορκωμοσία του προέδρου Τραμπ.

Η ίδια η Άνιστον, ωστόσο, είχε αρνηθεί ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο όσα κυκλοφορούν και τη συνδέουν με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Jimmy Kimmel Live!.

Στο σόου, ο Κίμελ αναφέρθηκε σε ένα εξώφυλλο του περιοδικού InTouch από τον Αύγουστο, στο οποίο εμφανιζόταν η Άνιστον μαζί με τον Ομπάμα, ενώ η λεζάντα έγραφε: «Η αλήθεια για την Τζεν και τον Μπαράκ». Η ηθοποιός γέλασε με το εξώφυλλο και εξήγησε ότι ο μάνατζέρ της την είχε ενημερώσει για το άρθρο, το οποίο χαρακτήρισε ως μία ιστορία που κάποιοι σκαρφίστηκαν.

«Από όλα τα τηλεφωνήματα που λαμβάνεις από τον μάνατζέρ σου και σκέφτεσαι “Ωχ όχι, τι θα είναι τώρα;” ή το email που λέει “Κάποιο φτηνό ταμπλόιντ έβγαλε μια ιστορία”… και τελικά είναι αυτό. Δεν θύμωσα καθόλου. Αυτό είναι απόλυτα αναληθές», δήλωσε η Άνιστον.

Η πρώην πρωταγωνίστρια του Friends πρόσθεσε επίσης ότι έχει συναντήσει τον 44ο πρόεδρο των ΗΠΑ μόνο μία φορά και γνωρίζει «περισσότερο τη Μισέλ από ό,τι τον ίδιο».

After watching this, I’m totally convinced that the story about Jennifer Aniston and Barack Obama is true!

What about you? pic.twitter.com/Dq0uVUM5aG

— Vince Langman (@LangmanVince) January 24, 2025