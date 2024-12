Ο 78χρονος Σταλόνε και η 56χρονη γυναίκα του μίλησαν στην εκπομπή «Sean» πριν λίγες ημέρες, όπου ο Σταλόνε επιβεβαίωσε ότι όντως της έστειλε μια επιστολή για να χωρίσουν μετά από έξι χρόνια σχέσης.

Ο ηθοποιός χαρακτήρισε τον εαυτό του ”δειλό” για το γεγονός ότι δεν εξέφρασε τα συναισθήματά του μιλώντας σε εκείνη. Ο Σταλόνε συνέχισε, λέγοντας ότι πιστεύει πως απέφυγε τη δύσκολη κουβέντα τότε, γιατί δεν ήταν σίγουρος για τον χωρισμό.

«Ένα κομμάτι μέσα μου δεν ήθελε να χωρίσει».

Παρά την κίνησή του αυτή, ο Σταλόνε είπε στον Χάνιτι ότι τελικά συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς εκείνη: «Δεν μπορούσα να ζήσω χωρίς εκείνη. Είναι τα πάντα για μένα. Ο ήλιος και το φεγγάρι μου. Όλα».

Η Φλάβιν είχε αποκαλύψει σε μια συνέντευξή της το 1994 στο PEOPLE: «Μου έστειλε μια χειρόγραφη επιστολή έξι σελίδων. Δεν μπορείς να απορρίψεις κάποιον με μια επιστολή μετά από έξι χρόνια. Δεν ήμουν έτοιμη να τον παρακαλέσω να επιστρέψει. Απλώς ήθελα να μιλήσουμε».

