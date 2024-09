Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η Ντιόν «λέγεται ότι θα κάνει την επιστροφή της στον διαγωνισμό τραγουδιού στην Ελβετία, τη χώρα που εκπροσώπησε στον διαγωνισμό του 1988 και με το Ne Partez Pas San Moi».

Η τραγουδίστρια απείχε για καιρό από τη μουσική, δίνοντας τη δική της μάχη με το Σύνδρομο του Δυσκίνητου Ανθρώπου.

