«Αισθάνομαι πραγματικά περήφανη που είμαι εντελώς φυσική», δήλωσε στον παρουσιαστή. «Έχω μείνει μακριά από τον ήλιο. Δεν έχω κάνει ποτέ μπότοξ, fillers, καμία χειρουργική επέμβαση, τίποτα».

Η Χίλτον εξήγησε ότι έχει διατηρήσει τη νεανική της λάμψη χάρη στις συμβουλές της μητέρας της Κάθι Χίλτον για την περιποίηση του δέρματος.

«Η μητέρα μου μου είπε όταν ήμουν 8 ετών: “Πάρις, μείνε μακριά από τον ήλιο”», θυμάται. «Και μετά μου έμαθε αυτή την καταπληκτική ρουτίνα περιποίησης του δέρματος σε 10 βήματα. Έτσι, κυριολεκτικά το κάνω αυτό από τότε που ήμουν 8 ετών».

Η Χίλτον σημείωσε επίσης ότι έφτιαξε ένα σπα στο σπίτι της, το Sliving Spa. Διαθέτει την «πιο επική» θεραπεία με φως LED, προσφέρει Hydrafacials και κρυοθεραπεία και διαθέτει έναν υπερβαρικό θάλαμο.

Ένας υπερβαρικός θάλαμος χρησιμοποιείται για θεραπεία με οξυγόνο που παρέχει στο άτομο που βρίσκεται στο εσωτερικό του 100 τοις εκατό οξυγόνο, το οποίο μπορεί να θεραπεύσει τους κατεστραμμένους ιστούς, σύμφωνα με την Cleveland Clinic.

Προηγουμένως αποκάλεσε το σπα της «πηγή νεότητας» μιλώντας στο People.

Paris Hilton claims she’s still never had Botox or fillers: ‘I’m all natural’ https://t.co/b02jrJNFkS pic.twitter.com/k0lDdAKGG6

— Page Six (@PageSix) November 23, 2024