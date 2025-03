Ο Βρετανός σκηνοθέτης βρίσκεται στη Μεσσηνία μαζί με τους πρωταγωνιστές, τον Ματ Ντέιμον που υποδύεται τον Οδυσσέα και τον Τομ Χόλαντ, που ενσαρκώνει τον γιο του, Τηλέμαχο.

Τα γυρίσματα θα γίνουν στον Ακροκόρινθο, το αρχαίο κάστρο της Κορινθίας ενώ στη Μεσσηνία σε πολλαπλές τοποθεσίες, όπως στην παραλία Αλμυρόλακα, κοντά στην Πύλο, στο κάστρο της Μεθώνης και στην Βοϊδοκοιλιά, στην σπηλιά του Νέστωρα.

Η ταινία θα γυριστεί εν μέρει στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, όπως στην Ιταλία, στο Μαρόκο, στην Τουρκία, στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου 2026. Ο προϋπολογισμός της «Οδύσσειας» είναι 250 εκατ. δολάρια, κάτι που θα την καθιστά την πιο ακριβή ταινία του Νόλαν.

Νέες φωτογραφίες που διέρρευσαν από τα γυρίσματα στη Μεσσηνία δείχνουν τον Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχο. Φορά κάπα και αρχαιοελληνικά ρούχα ενώ είναι μέσα στο νορβηγικό πλοίο (που θα αποτελεί μια τριήρη)μαζί με τον Νόλαν και μέλη του συνεργείου, καθώς φαίνεται πώς ξεκινά για ένα ταξίδια αναζήτησης του πατέρα του.

WE FINALLY GOT SET PICS OF TOM HOLLAND ON THE SET OF THE ODYSSEY pic.twitter.com/Fv00vudchl

— sabrina (@nightwaynes) March 12, 2025