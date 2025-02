Συγκεκριμένα, όταν η Τέιλορ Σουίφτ βρέθηκε στο Super Bowl για να υποστηρίξει τον σύντροφό της, Τράβις Κέλσι και τους Kansas City Chiefs, αποδοκιμάστηκε έντονα από το κόσμο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που παρευρέθηκε επίσης στο Super Bowl, σχολίασε το γεγονός με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η μόνη που πέρασε πιο δύσκολη νύχτα από τους Kansas City Chiefs ήταν η Τέιλορ Σουίφτ. Την απομάκρυναν από το γήπεδο», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, στην πλατφόρμα του Truth Social. Η Σουίφτ είχε υποστηρίξει την αντίπαλο του Τραμπ, την Καμάλα Χάρις, στις προεδρικές εκλογές του 2024, και όπως φαίνεται δεν το ξεχνά!

Ο πλανητάρχης λατρεύει… να μισεί και τη Μέγκαν Μαρκλ. Ειρωνικός και καυστικός, μιλώντας στην εφημερίδα New York Post, θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα απελάσει τον Χάρι λόγω της αντιπαράθεσης με την βίζα του.

«Δεν θέλω να το κάνω αυτό», δήλωσε ο Τραμπ. «Θα τον αφήσω ήσυχο. Έχει αρκετά προβλήματα με τη γυναίκα του. Είναι τρομερή», είπε.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ «στολίζει» την Μέγκαν με τα σχόλιά του η οποία ανοιχτά υποστήριξε τον Μπάιντεν και χαρακτήρισε τον Ρεπουμπλικάνο «διχαστικό και μισογύνη» σε συνέντευξή της το 2016.

Ο Τραμπ έχει πει ότι «δεν είναι θαυμαστής» της Μέγκαν, ισχυριζόμενος ότι «ο Χάρι είναι υποταγμένος» και «τον καθοδηγούν σαν τον αχθοφόρο».

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις Τραμπ, η Μαρκλ εμφανίστηκε άκρως διαχυτική και τρυφερή με τον πρίγκιπα Χάρι στην τελετή έναρξης των Invictus Games.

Όπως αναφέρει το BBC, αν και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα τι κρύβεται πίσω από τις αγκαλιές και τα φιλιά που αντάλλαξε το ζευγάρι, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Βανκούβερ του Καναδά, το σίγουρο είναι ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ εμφανίστηκαν πιο ενωμένοι και αγαπημένοι από ποτέ, στέλνοντας ένα μήνυμα σε όσους συμμερίζονται τις απόψεις του Αμερικανού προέδρου.

Meghan Markle grabs Prince Harry and kisses him on the lips after noticing the camera on her during the Invictus Games. pic.twitter.com/SKh9rCDnEl

— Oli London (@OliLondonTV) February 9, 2025