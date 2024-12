Η τραγουδίστρια του «Material Girl», της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Μαντόνα Λουίζ Τσικόνε, συντάραξε τους ακολούθους της αναρτώντας δύο φωτογραφίες της ίδιας και του Πάπα Φραγκίσκου, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρώτη φωτογραφία που κοινοποιήθηκε στο Instagram της απεικόνιζε τον Πάπα να αγκαλιάζει την 66χρονη τραγουδίστρια από το πλάι, έχοντας ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπό του και με τη μύτη του να ακουμπάει το πρόσωπό της. «Μπαίνοντας στο Σαββατοκύριακο σαν ….», έγραψε στη λεζάντα.

Κάποιος σχολίασε ότι η ανάρτηση ήταν «απλά παράξενη όσο δεν πάει… το έχει χάσει», ενώ άλλοι εξέφρασαν σοβαρή δυσαρέσκεια με εκφράσεις όπως: «Αηδιαστικό! Προσεύχομαι να σωθεί η ψυχή της!» και «Πρέπει να κάνει μπάνιο σε αγιασμό».

Madonna angers fans with AI photos of her and Pope Francis: ‘Ridiculously disrespectful’ https://t.co/86nCmaQAjw pic.twitter.com/UnWbUBisKb

— Page Six (@PageSix) December 14, 2024