Ο Σπέισι, ο οποίος καθ’ όλη τη διάρκεια της δικαστικής του περιπέτειας αρνούνταν τις καταγγελίες που του αποδίδονταν, κλήθηκε από τον Μόργκαν να διευκρινίσει τι εννοεί με τη φράση «ξεπερνούσα τα όρια». Ο ηθοποιός απάντησε ότι «άπλωνε παραπάνω το χέρι του» και ότι «μπορεί να άγγιζε κάποιον σεξουαλικά με έναν τρόπο που ο ίδιος δεν κατανοούσε εκείνη τη στιγμή ότι ο άλλος δεν επιθυμούσε».

Ο 64χρονος ηθοποιός και πρωταγωνιστής του House of Cards ξέσπασε επίσης σε δάκρυα καθώς αποκάλυψε ότι αυτή την εβδομάδα το σπίτι του στη Βαλτιμόρη κατάσχεται και πωλείται σε πλειστηριασμό λόγω των τεράστιων χρεών του. «Πρέπει να επιστρέψω στη Βαλτιμόρη και να βάλω όλα μου τα πράγματα σε αποθήκη», είπε ο Σπέισι. «Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για το πού θα ζήσω τώρα». Σε ερώτηση του Μόργκαν γιατί το σπίτι κατασχέθηκε, ο Σπέισι απάντησε: «Επειδή δεν μπορώ να πληρώσω τους λογαριασμούς που χρωστάω».

«Ημουν ανοιχτός προς τους ανθρώπους, ήμουν ευγενικός, έτσι λειτουργώ», ανέφερε σε άλλο σημείο. «Προσεγγίζεις κάποιον, δεν θέλεις να είσαι επιθετικός. Θέλεις να είσαι ευγενικός. Θέλεις να δεις αν θα ανταποκριθεί θετικά», είπε επίσης και προσέθεσε: «Θα πρέπει να σε ενημερώσουν ότι δεν επιθυμούν να συνεχίσουν για να καταλάβεις ότι δεν υπάρχει συναίνεση και να σταματήσεις».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Σπέισι αναφέρθηκε στην οικονομική του κατάσταση και αποκάλυψε ότι το σπίτι του πωλήθηκε σε πλειστηριασμό λόγω των χρεών του μετά τις καταγγελίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σε βάρος του. Ερωτηθείς για αυτή την εξέλιξη, ο βραβευμένος ηθοποιός απάντησε ότι προχώρησε σε αυτή την κίνηση επειδή «δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του».

Ο Σπέισι πολλές φορές στη διάρκεια της συνέντευξης, έδειχνε συναισθηματικά φορτισμένος. Ειδικά, όταν αναφέρθηκε στη στήριξη που δέχτηκε από τον Ελτον Τζον μετά τις καταγγελίες σε βάρος του, ο ηθοποίος έδειχνε ιδιαίτερα συγκινημένος.

“I’m hoping that maybe some day our version of the movie might be able to be seen.”

