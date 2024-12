Ωστόσο, στην παραγωγή της ταινίας βρίσκεται και η δική μας Δέσποινα Μοίρου. Η Ελληνίδα ηθοποιός που κάνει καριέρα στο Χόλυγουντ αυτή τη φορά βρέθηκε πίσω από τις κάμερες στο ρόλο της παραγωγού και η χαρά της ήτανε διπλή, γιατί συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Τζόνυ Ντεπ που θαυμάζει εδώ και χρόνια αλλά και γιατί στην ταινία παίζει ο δάσκαλος της Αλ Πατσίνο.

Η ηθοποιός ταξίδεψε για τα γυρίσματα της ταινίας στη Βουδαπέστη, και για μεγαλύτερο διάστημα σε εκείνα που έγιναν στο Τορίνο. Εκεί συνάντησε και πάλι το δάσκαλο της Αλ Πατσίνο με τον οποίο είχαν να πουν πολλά, και γνώρισε τον Τζόνυ Ντεπ που έχει μιμηθεί με μεγάλη επιτυχία στο θρυλικό Comedy Store club, και στα κωμικά ημερολόγια της. Ο Αμερικανός ηθοποιός ενθουσιάστηκε με τα video και τις φωτογραφίες που του έδειξε και με τη σειρά του της επιφύλαξε μια σπουδαία έκπληξη. Της σύστησε τον σκηνοθέτη Τιμ Μπάρτον που βρέθηκε στο Τορίνο και στο set των γυρισμάτων, μετά από κάλεσμα του Ντεπ. Μην ξεχνάμε ότι τους δύο άνδρες συνδέει μία μεγάλη φιλία καθώς ο Ντεπ έχει εμφανιστεί σε πολλές ταινίες του Μπάρτον.

Η Δέσποινα Μοίρου έκανε κι ένα πέρασμα σε ένα μικρό ρολό που υποδύθηκε μία female patron που εμφανίζεται στη ζωή του Μοντιλιάνι.

Το Modì, Three Days on the Wing of Madness είναι μια βιογραφική δραματική ταινία που βασίζεται στη ζωή του Ιταλού καλλιτέχνη Αμεντέο Μοντιλιάνι.

Η κυκλοφορία στις αίθουσες αναμένεται μέσα στο 2025 όπως και σε μεγάλα φεστιβάλ. Πριν από λίγες ημέρες προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης όπου παραβρέθηκε όλο το καστ, και η Δέσποινα Μοίρου μαζί με τον βασικό παραγωγό Barry Navidi.

Η ταινία ακολουθεί τον Ιταλό καλλιτέχνη Αμεντέο Μοντιλιάνι σε διάστημα 72 ωρών στους δρόμους του Παρισιού κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου το 1916. Τον «καταραμένο» Ιταλό ζωγράφο υποδύεται ο Ρικάρντο Σκαρμάτσιο.

