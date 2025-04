Είναι η τέταρτη φορά που ενώνουν τις δυνάμεις τους οι δύο πρωταγωνιστές μετά τις ταινίες «Blow», «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» και «Murder on the Orient Express».

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνει η Μάντελιν Κλάιν η οποία υποδύεται μία εργαζόμενη σε ένα πολυτελές γιοτ.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινάμε τα γυρίσματα με τον Τζόνι, τη Μάντλιν, τη Πενέλοπε και αυτό το απίστευτο καστ. Βρισκόμαστε σε μια πανέμορφη τοποθεσία με ένα φανταστικό συνεργείο και με μια συναρπαστική, γεμάτη ένταση ιστορία να ξετυλίξουμε», δήλωσε ο σκηνοθέτης.

Η παραγωγή του «Day Drinker» γίνεται σε συνεργασία με την 30WEST. Διευθυντής φωτογραφίας είναι ο Χαβιέρ Αγκιρεσαρόμπε, το μοντάζ είναι του Ντοκ Κρότζερ ενώ η Πένι Ρόουζ έχει την ενδυματολογική επιμέλεια.

Σύμφωνα με το Variety, το «Day Drinker» αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά πρόσφατη σύμπραξη της Lionsgate με την 30WEST. Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται ήδη για το επερχόμενο φιλμ «Power Ballad», με πρωταγωνιστές τους Πολ Ραντ και Νικ Τζόνας.