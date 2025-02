Πιστεύεται ότι έχουν συμφωνήσει προφορικά ότι θα λάβει μια πληρωμή 5 εκατομμυρίων δολαρίων μετά τον σύντομο γάμο, ο οποίος ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022, γράφει η Daily Mail.

Μια πηγή από το περιβάλλον του ράπερ επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι έχει πλέον χωρίσει και ότι αναμένουν νομική κατάθεση για να τερματιστεί ο γάμος τις επόμενες ημέρες.

