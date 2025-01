Εμείς βρήκαμε τέσσερα κομμάτια πασπαρτού που αξίζουν μία θέση στη ντουλάπα σας… Η Coco Chanel εξύμνησε το little black dress, όμως ένα μαύρο φόρεμα σε κάθε μήκος είναι μία υπέροχη επιλογή! Ανάλογα με το σωματότυπο, βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και απογειώστε το όλες τις ώρες της ημέρας με αξεσουάρ, παπούτσια και εντυπωσιακά πανωφόρια.

Είναι η κατάλληλη εποχή να επενδύσετε σε ένα ωραίο και καλής ποιότητας παλτό, που θα αποτελεί διαχρονικό κομμάτι στη γκαρνταρόμπα σας… Σε μήκος κατάλληλο για το ύψος σας, προτιμήστε ένα ουδέτερο χρώμα για να μην σας περιορίζει στις επιλογές.

Χειμερινές εκπτώσεις 2025: Τέσσερα κομμάτια πασπαρτού που πρέπει να αγοράσετε

Οι expert της μόδας ψηφίζουν λευκό πουκάμισο. Επίσης ένα κομμάτι πασπαρτού, μπορεί να φορεθεί σχεδόν όλες τις εποχές και με παντέλονια, φούστες αναδεικνύοντας το ανδρόγυνο look.

Last but not least ένα μαύρο παντελόνι! Θα βρείτε σε όλα τα μαγαζιά, αξίζει όμως να επενδύσετε σε ένα πιο ακριβό.

Η Γη της ελιάς spoiler: Βασιλική και Μιλτιάδης κυκλοφορούν δημόσια – Πώς αντιδρά Στάθης και Χάιδω

Γιατροσόφια για να αντιμετωπίσετε τη γαστρεντερίτιδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Παύλος Χαϊκάλης: Θα καταθέσω ως μάρτυρας στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη και θα πω κάτι που θα συζητηθεί

Η καλύτερη συνταγή για να εντυπωσιάσετε το ταίρι σας – Έτοιμη σε 15′

H πριγκίπισσα Σαρλίν κατατροπώνει όλες τις royals – Πόσο κόστισαν ρούχα και κοσμήματα που αγόρασε το 2024

Κέιτ Μίντλετον: Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στη ζωή της – Τα γενέθλια που σηματοδοτούν μία νέα αρχή

Τηλεθέαση: Χαμόγελα στον ΣΚΑΪ για την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» – Τι ποσοστά έκανε