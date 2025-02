Πάντως, το ολόσωμο κορμάκι ή μαγιό μοιάζει αρκετά με το κορμάκι που είχε ανεβάσει στο Instagram ο Κάνιε Γουέστ νωρίτερα αυτόν το μήνα ανακοινώνοντας ότι θα είναι μέρος της επερχόμενης γυναικείας συλλογής Yzy.

Μπιάνκα Σενσόρι- Κάνιε Γουέστ: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις μετά τη γυμνή της εμφάνιση – Θύμα χειραγώγησης ή απλά κόλπο;

Μπιάνκα Σενσόρι και Κάνιε Γουέστ δέχονται έντονη κριτική μετά την «γυμνή» εμφάνιση της συντρόφου του ράπερ στα Grammys.

Ο Κάνιε Γουέστ δέχτηκε μια έντονη αντίδραση από τον πρώην παρουσιαστή του CNN, Κρις Κουμό, μετά τα όσα έγιναν στα βραβεία Grammys. Ο ράπερ και παραγωγός, ο οποίος είναι γνωστός για τις προκλητικές του δηλώσεις και ενέργειες, είχε αναστατώσει την κοινή γνώμη με τη στάση του κατά τη διάρκεια της πρόσφατης απονομής των βραβείων, και ο Κουμό δεν δίστασε να τον επικρίνει δημόσια.

Σύμφωνα με τον Κουμό, η συμπεριφορά του Γουέστ στα Grammys ήταν απαράδεκτη και ανάρμοστη, υπογραμμίζοντας ότι ο καλλιτέχνης συνεχίζει να προκαλεί για την προσοχή και το σκάνδαλο, χωρίς να νοιάζεται για το σεβασμό προς άλλους ή την τέχνη του. Ο Κουμό, γνωστός για τη σκληρή του στάση στα δημόσια πρόσωπα, δήλωσε ότι είναι καιρός να σταματήσει αυτή η συμπεριφορά και να αναγνωριστεί η πραγματική αξία και η καλλιτεχνική δημιουργία.

Ο αμφιλεγόμενος ράπερ, 47 ετών, έγινε πρωτοσέλιδο στην απονομή των βραβείων όταν εμφανίστηκε μαζί με τη σύζυγό του Μπιάνκα να φοράει ένα διάφανο φόρεμα στο κόκκινο χαλί. Γρήγορα άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι το ζευγάρι απομακρύνθηκε από την εκδήλωση, αλλά αυτό διαψεύστηκε, με μερικούς να ισχυρίζονται ότι έφυγαν από μόνοι τους.

Ως απάντηση στη φημολογία, ο Γουέστ επιτέθηκε στον Λέμον, κατηγορώντας τον ότι ήταν αυτός που ξεκίνησε την ιστορία ότι εκείνος και η Σενσόρι αποβλήθηκαν από τα Grammys. Σε μια ανάρτηση στο Instagram που αργότερα διαγράφηκε, ο Γουέστ έγραψε: «Αυτός είναι ο ηλίθιος που ξεκίνησε τη φήμη ότι εγώ και η γυναίκα μου αποβληθήκαμε από τα Grammys. Τρεις δεκαετίες καινοτομίας στη μουσική και πάντα υπάρχουν τέτοιοι “κομπλεξικοί”».

Ο Λέμον από την πλευρά του αρνήθηκε ότι ξεκίνησε τη φήμη και δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, λέγοντας: «Πρώτα απ’ όλα, Κάνιε, Γιέ, ό,τι και αν είναι το όνομά σου, εγώ δεν ξεκίνησα τη φήμη ότι αποβλήθηκες από τα Grammys. Αντίθετα, το διόρθωσα. Είδα κάποιον από την ομάδα σου που ζήτησε να το διορθώσω γιατί είχε αναφερθεί παντού».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αυτό το καπέλο ‘Make America Great Again’ πρέπει να είναι πολύ στενό στο κεφάλι σου».

Η έκρηξη του Γουέστ στον Λέμον φαίνεται να προήλθε από το γεγονός ότι ο παρουσιαστής είπε σε προηγούμενο βίντεο στο Instagram ότι ο ράπερ «δεν ήταν καλεσμένος» στα Grammys και ότι «ίσως τον απομάκρυναν».

Ο Γουέστ και η Σενσόρι έκαναν αυτή τη σπάνια δημόσια εμφάνιση αμέσως μετά το σεξουαλικό σχόλιο του Γουέστ για την πρώην Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις, το οποίο αργότερα διέγραψε, ζητώντας συγνώμη στα παιδιά της Χάρις για τα λόγια του.

Ο Γουέστ και η Σενσόρι γνωρίστηκαν το 2020 όταν εκείνη εργαζόταν για την εταιρεία Yeezy ως αρχιτέκτονας σχεδίασης. Εκείνη την περίοδο, ο Γουέστ ήταν παντρεμένος με την Κιμ Καρντάσιαν, με την οποία έχει τέσσερα παιδιά. Το 2021, η Καρντάσιαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου και το διαζύγιο ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2022. Ο Γουέστ παντρεύτηκε την Σενσόρι σε μια μυστική τελετή τον Δεκέμβριο του 2022, τον ίδιο μήνα που κυκλοφόρησε το τραγούδι «Censori Overload».