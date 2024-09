«Love, wine, and endless Tuscan views—couldn’t ask for a more perfect getaway ❤️ #TuscanyWithYou #DreamyEscape (Έρωτας, κρασί και ατελείωτες εικόνες από την Τοσκάνη- Δε θα μπορούσα να ζητήσω τίποτα περισσότερο για μια τέλεια απόδραση #Τοσκάνη μαζί σου #Ονειρική απόδραση)», έγραψε στη λεζάντα του post της η ηθοποιός με τρυφερές φωτογραφίες να μαγνητίζουν το ενδιαφέρον.

Αθηνά Οικονομάκου ποζάρει στην αγκαλιά του αγαπημένου της και η ευτυχία δεν κρύβεται. Το ζευγάρι έχει βρει το μυστικό μιας ισορροπημένης σχέσης και, παρά την απόσταση είναι full in love.