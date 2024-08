«Το 1970, μια σπίθα έμπνευσης έφερε στη ζωή τους Aerosmith. Με τη βοήθεια σας, τον αφοσιωμένο μπλε στρατό μας, αυτή η σπίθα έγινε φλόγα που καίει για πάνω από πέντε δεκαετίες. Κάποιοι από εσάς είστε μαζί μας από την αρχή, και όλοι σας είστε ο λόγος που γράψαμε ιστορία στο rock ‘n’ roll» αναφέρει η ανακοίνωση του συγκροτήματος.

Να θυμίσουμε ότι την περασμένη χρονιά, ο 76χρονος Τάιλερ τραυμάτισε το λάρυγγά του, αναγκάζοντας το συγκρότημα ν’ αναβάλει το υπόλοιπο της αποχαιρετιστήριας περιοδείας «Peace Out».

«Πάντα θέλαμε να σας καθηλώνουμε στις ζωντανές εμφανίσεις μας», συνεχίζει η ανακοίνωση. «Η φωνή του Στίβεν είναι μοναδική και πέρασε μήνες δουλεύοντας αδιάκοπα για να την επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση. Παρά την προσπάθεια του και την υποστήριξη της καλύτερης ιατρικής ομάδας, η πλήρης ανάρρωση δεν ήταν δυνατή».

«Με πόνο ψυχής και με βαριά καρδιά, αποφασίσαμε ως αδέλφια να αποσυρθούμε από τις περιοδείες», συμπληρώνουν οι Aerosmith.

Το συγκρότημα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσους αγόρασαν εισιτήρια για την περιοδεία, το εξειδικευμένο συνεργείο, την απίστευτη ομάδα τους και τους χιλιάδες ταλαντούχους ανθρώπους που συνέβαλαν στις ιστορικές τους διαδρομές.

Έκλεισαν το μήνυμά τους ευχαριστώντας «τους καλύτερους θαυμαστές στον κόσμο. Παίξτε τη μουσική μας δυνατά, τώρα και για πάντα. Dream On. Κάνατε τα όνειρά μας πραγματικότητα».

It was 1970 when a spark of inspiration became Aerosmith. Thanks to you, our Blue Army, that spark caught flame and has been burning for over five decades. Some of you have been with us since the beginning and all of you are the reason we made rock ‘n’ roll history.

