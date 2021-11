Newsroom eleftherostypos.gr

Όνομα και πράμα: Η 36χρονη τραγουδίστρια της ροκ, Σοφία Ουρίστα, απέδειξε ότι φέρει επάξια το συγκεκριμένο επώνυμο, όταν ούρησε επί σκηνής πάνω στο πρόσωπο θαυμαστή της.

Η Ουρίστα τραγουδά για λογαριασμό του νεοϋορκέζικου συγκροτήματος Brass Against. Κατά τη διάρκεια συναυλίας τους στη Ντεϊτόνα Μπιτς της Φλόριντα την περασμένη Πέμπτη, διέκοψε το πρόγραμμα για να ανακοινώσει στο κοινό ότι έπρεπε να ουρήσει κατεπειγόντως.

«Πρέπει να κατουρήσω και δεν προλαβαίνω να πάω τουαλέτα», είπε η καλλιτέχνης, λίγο πριν κατεβάσει το παντελόνι της, ενώ ένας -μάλλον πολύ μεγάλος- φαν της είχε ήδη πάρει θέση, «πιάνοντας» το νεύμα της Ουρίστα που τον καλούσε πάνω στην σκηνή.

Η τραγουδίστρια έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στον άνδρα για το πώς να τοποθετηθεί και…ανακουφίστηκε πάνω στο πρόσωπό του, αλλά και μπροστά στα μάτια εκατοντάδων άλλων, σοκαρισμένων θεατών.

🎥Brass Against lead singer Sophia Urista urinated on a fan at Welcome To Rockville in Daytona Beach, Florida.

The band says they play music that “inspires the listener for social and personal change” #BrassAgainst #SophiaUrista pic.twitter.com/FZyVOEfVpZ

— Flaco (@frankadak01) November 14, 2021