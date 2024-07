Τα όσα είπε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ότι δηλαδή με τα F35 μπορούμε να φτάσουμε κι εμείς στην Άγκυρα χωρίς να μας πάρουν χαμπάρι απαντώντας στο «θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα» των Τούρκων ενόχλησαν τους γείτονές μας όπως αποδεικνύεται από την ειρωνική απάντηση του Τούρκου υπουργού Άμυνας.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πως σχολιάζει τα όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Γιασάρ Γκιουλέρ απάντησε με περισσή ειρωνεία: «60 εκατομμύρια τουρίστες έρχονται στην Τουρκία κάθε χρόνο. Περιμένουμε τον Έλληνα υπουργό».

A Greek minister said they could come over to Turkey with F-35s one night.

The Turkish Defense Minister, in response:

“60 million tourists come to Turkey annually, we wait.”

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 24, 2024