Με τη συζήτηση για τις νέες τεχνολογίες να κυριαρχεί διεθνώς, οι δύο κορυφαίες εταιρείες συμβουλευτικής ηγεσίας και ανθρώπινου δυναμικού τοποθετήθηκαν ουσιαστικά στο πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να βρουν τον σωστό βηματισμό ανάμεσα στην καινοτομία και τον ανθρώπινο παράγοντα.

Η Αντιγόνη Ξιώνη, CEO της People for Business, συμμετείχε στο πάνελ “Human Skills for Business Growth in the AI Era”, όπου ανέδειξε την ανάγκη για κουλτούρα συνεχούς μάθησης, και ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων στη μετάβαση προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Τόνισε πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ουδέτερη, αλλά αντικατοπτρίζει τις αξίες και τις επιλογές μας. «Γιατί σε έναν κόσμο γεμάτο αλγόριθμους,» υπογράμμισε, «η αξία θα βρίσκεται όλο και περισσότερο σε εκείνες τις δεξιότητες που δεν μπορούν να αυτοματοποιηθούν όπως : η κρίση, η ενσυναίσθηση, η συνεργατικότητα, η ικανότητα να

εμπνέεις και να ηγείσαι.»

‘Όπως ανέφερε, για να λειτουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλός ανάπτυξης και όχι ως απειλή για την ανθρώπινη εργασία, απαιτούνται τρεις κρίσιμοι πυλώνες: στρατηγική πρόβλεψη, επένδυση στην εκπαίδευση (τόσο σε ψηφιακές όσο και σε ανθρώπινες δεξιότητες), και κυρίως η καλλιέργεια συμμετοχικής κουλτούρας, όπου οι άνθρωποι νιώθουν ότι η τεχνολογία τους ενισχύει και όχι ότι τους αντικαθιστά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον κλάδο της Ενέργειας, όπου η τεχνολογία, μετασχηματίζει τα πάντα — από την πρόβλεψη ζήτησης μέχρι τη βιώσιμη λειτουργία των δικτύων. Όπως υπογράμμισε «Πίσω από την τεχνολογία βρίσκεται η ανάγκη για ένα ανθρώπινο δυναμικό με πολύ διαφορετικό προφίλ από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Ένα προφίλ που συνδυάζει τεχνικές δεξιότητες με ευελιξία, συνεργασία, ηγεσία και κατανόηση του ευρύτερου περιβαλλοντικού και κοινωνικού πλαισίου στο οποίο λειτουργεί μια ενεργειακή

επιχείρηση.»

Ο Πάνος Μπαλτάς, Partner HR Advisory της People for Business, συμμετείχε στο E.EN.E. Roundtable for Growth — “Οι Θέσεις της Ε.ΕΝ.Ε. για την ανάπτυξη”, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη οι επιχειρήσεις να επενδύσουν στη συνεχή αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπων τους. Επικαλούμενος διεθνείς έρευνες, επεσήμανε ότι ένας στους δύο

εργαζόμενους θα πρέπει έως το 2027 να έχει επανακαταρτιστεί ή αναβαθμίσει τις δεξιότητές του. Τόνισε επίσης πως δε φοβόμαστε τη χρήση νέων τεχνολογιών, γιατί λειτουργούν ως έξυπνοι βοηθοί και όχι ως αντικαταστάτες. Ενώ ανέδειξε τη σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό, τονίζοντας ότι οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες θα γίνουν ακόμη πιο πολύτιμοι στο μέλλον και κάλεσε τις επιχειρήσεις να είναι proactive, επενδύοντας σε κουλτούρα που κρατάει το ανθρώπινο κεφάλαιο στην Ελλάδα.

Η Βάσω Καβαλιεράτου, Engagement Partner στην N2Growth, συμμετείχε στο CEO Initiative Masterclass in partnership with RSM, αναδεικνύοντας την τεχνητή νοημοσύνη ως “συνεργάτη” του ανθρώπου και όχι ως απειλή καθώς και στο roundtable “Χαρτογραφώντας τον παλμό της ελληνικής επιχειρηματικότητας”, που διοργάνωσε η ΕΕΝΕ μαζί με το Fortune Greece Network, τονίζοντας την ανάγκη αλλαγής κουλτούρας και προτεραιοτήτων, ριζικά μέσα στους οργανισμούς, προκειμένου να προσαρμοστούν στα δεδομένα της σύγχρονης πραγματικότητας. Με μία φράση που αποτυπώνει πλήρως τη φιλοσοφία της, δήλωσε: «Πίσω από κάθε τεχνολογία ήταν, είναι και θα είναι πάντα ο

άνθρωπος. Συνεπώς, οι δουλειές δεν χάνονται — απλώς αλλάζουν και εξελίσσονται.»

Η παρουσία της People for Business και της N2Growth στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2025 ανέδειξε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Το μέλλον της εργασίας ανήκει σε εκείνους που συνδυάζουν την τεχνολογία με τον άνθρωπο, καλλιεργώντας οργανωσιακές κουλτούρες που ενισχύουν τη μάθηση, την καινοτομία και το purpose-driven εργασιακό περιβάλλον.