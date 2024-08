Οι… «άγνωστοι» σκαρφάλωσαν στον ιστό μέχρι το σημείο που μπορούσαν και έδεσαν τη σημαία σε έναν από τους γάντζους του. Προφανώς, δεν είχαν τη δυνατότητα ή το… μυαλό να την αναρτήσουν ψηλά, στην κορυφή του ιστού.

Όπως και να έχει, πρόκειται για μία προκλητική ενέργεια, καθώς κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αναρτά εθνικά ή άλλα σύμβολα σε δημόσια κτήρια. Άποψη με την οποία συμφωνεί απόλυτα και ο κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, Κωνσταντίνος Μπίκος.

«Θα δώσω άμεσα εντολή να κατέβει. Είναι μία ξεκάθαρα προκλητική ενέργεια. Δεν έχει σημασία ποια σημαία είναι. Κανείς δεν μπορεί να ανεβάζει στον ιστό της Φιλοσοφικής ότι θέλει…», είπε στον Eleftherostypos.gr. Μένει να αποδειχθεί πόσο γρήγοροι και ευέλικτοι είναι οι εργαζόμενοι στο ΑΠΘ και σε πόσο χρόνο να γίνει η… υποστολή της σημαίας.

Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Μαΐου, μέλη φοιτητικών συλλόγων του ΑΠΘ είχαν τοποθετήσει Παλαιστινιακή σημαία στο… χέρι του αγάλματος του Αριστοτέλη που βρίσκεται έξω από την Πρυτανεία ενώ είχαν δέσει στον καρπό του την κεφίγια, όπως ονομάζεται η ασπρόμαυρη παλαιστινιακή μαντήλα. Πίσω ακριβώς από το άγαλμα, είχαν γράψει στον τοίχο το μήνυμα All Eyes On Rafah («Όλα τα βλέμματα στη Ράφα»), καθώς και το σύνθημα «From the River to the Sea Palestine will be Free («Από το ποτάμι έως τη θάλασσα η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη»).

Καταγγελία-σοκ των σερβικών ΜΜΕ για Νάναλι: «Χαστούκισε τον Λαρεντζάκη στη φυσούνα και απείλησε δημοσιογράφους»!

Μήλος: 37χρονος υπάλληλος ταβέρνας κατήγγειλε τον 42χρονο εργοδότη του ότι τον θώπευσε και τον χαστούκισε

Σπάρτη: Ντύθηκε αρχαίος πολεμιστής με δόρυ και έκανε τον τροχονόμο [βίντεο]