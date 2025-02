Όπως εξηγεί ο Β. Καραστάθης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, από την 1η Φεβρουαρίου έχουν σημειωθεί περισσότεροι από 240 σεισμοί με μέγεθος μεγαλύτερο του 3 στην κλίμακα Ρίχτερ, ενώ κατά το ίδιο διάστημα οι σεισμοί με μέγεθος άνω του 4 έφτασαν τους 39.

«Είναι ένα ασυνήθιστο πλήθος τέτοιων σεισμών σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Η ακολουθία δεν έχει ακόμα τα χαρακτηριστικά που θα μας επέτρεπαν να είμαστε καθησυχαστικοί», αναφέρει.

Τέλος, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών επισημαίνει ότι αύριο το πρωί η στατιστική εκτίμηση θα βοηθηθεί αρκετά και από τους νέους σταθμούς σε Ανάφη και Αμοργό, που θα στέλνουν το σήμα τους από τις επόμενες ώρες.

Ολοκληρώθηκε μετά από δύο ώρες η συνεδρίαση της επιτροπή εκτίμηση σεισμικού κινδύνου Σύσκεψη, αναφορικά με τη δραστηριότητα που παρατηρείται τα τελευταία 24ωρα στη θαλάσσια περιοχή της Ανύδρου, μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού.

Οι αποφάσεις των επιστημόνων ήταν ομόφωνες και συγκεκριμένα συμφώνησαν στο ότι:

1. Δεν θα δούμε στη Σαντορίνη εικόνες που παραπέμπουν στον σεισμός του 1956. Ελάχιστες πιθανότητες να δούμε σεισμό των 6 ρίχτερ

2. Υπάρχει μία μικρή πιθανότητα για τσουνάμι αλλά όχι σε υπερβολικό μέγεθος

3. Οι σεισμοί δεν έχουν καμία σχέση με την ήπια δραστηριότητα του ηφαιστείου

4. Το φαινόμενο θα διαρκέσει μέρες ίσως και εβδομάδες αλλά είναι διαχειρίσιμο και δεν πρέπει να υπάρχει πανικός αλλά εγρήγορση

Από εκεί και πέρα παρατείνονται με απόφαση της Επιτροπής Σεισμολόγων τα προληπτικά μέτρα στα νησιά που δοκιμάζονται από τις συνεχιζόμενες σεισμικές δονήσεις την ώρα που κάτοικοι και επισκέπτες προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη Σαντορίνη με κάθε μέσο. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι την Παρασκευή ενώ την Τετάρτη (5/2) θα υπάρξει νέα σύσκεψη της Επιτροπής για να εκτιμηθεί εκ νέου η κατάσταση.

Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε:

Λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στη θαλάσσια περιοχή της Ανύδρου, μεταξύ Θήρας και Αμοργού, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας συγκάλεσε εκ νέου σήμερα το μεσημέρι κοινή συνεδρίαση των δύο Επιτροπών (της Μόνιμης Eπιστημονικής Eπιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Βασίλη Κικίλια, του Υφυπουργού Ευάγγελου Τουρνά, του ΓΓ. Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, καθώς και εκπροσώπων της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μετά την ενδελεχή εξέταση όλων των μέχρι τώρα δεδομένων, διατυπώθηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη των Επιτροπών ότι:

1. Η σεισμική δραστηριότητα εντός της καλδέρας παραμένει στα ίδια χαμηλά επίπεδα με τις προηγούμενες μέρες.

2. Η σεισμική ακολουθία στη θαλάσσια περιοχή της Ανύδρου μεταξύ Θήρας και Αμοργού είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με 200 σεισμούς από την 1η Φεβρουαρίου με μέγεθος άνω του 3.0 (και με μέγιστο καταγεγραμμένο μέγεθος 4.9).

3. Η τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της νήσου Ανύδρου οφείλεται σε υποθαλάσσια ρήγματα με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ και δεν σχετίζεται με ηφαιστειακή δραστηριότητα.

4. Οι Επιτροπές προτείνουν τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

α. Τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά έως και την Παρασκευή 07/02/2025 σε Θήρα, Ανάφη, Ίο και Αμοργό.

β. Οι πολίτες θα πρέπει:

– να αποφεύγουν τις μεγάλες συναθροίσεις εντός κτιρίων.

– να αποφεύγουν την προσέγγιση σε εγκαταλελειμμένα κτίρια.

– να αποφεύγουν την πρόσβαση και παραμονή στα λιμάνια Αμμουδίου, Αρμένης, Κόρφου και Παλαιού Λιμένα Φηρών.

– να προχωρήσουν σε άρση επικίνδυνων στοιχείων μη δομικής τρωτότητας στα κτίριά τους (βαριά επικρεμάμενα αντικείμενα, ψευδοροφές κλπ) και στο άδειασμα των υδάτων στις κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες).

– να επιλέγουν ασφαλείς διαδρομές κατά τη μετακίνησή τους μέσα στον αστικό ιστό και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στα σημεία που υπάρχουν έντονες μορφολογικές κλίσεις και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν κατολισθητικά φαινόμενα.

– να υπάρχει άμεση απομάκρυνση από τις παράκτιες περιοχές, σε περίπτωση ισχυρής σεισμικής δόνησης.

Οι Επιτροπές θα συνεδριάσουν εκ νέου την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου στις 08:00.

Σε ότι αφορά στην ενημέρωση των πολιτών σε θέματα αντισεισμικής προστασίας, περισσότερα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν στους δικτυακούς τόπους του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας ( www.oasp.gr ) και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gov.gr).

Νωρίτερα, από το βήμα της Ολομέλειας, ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στις δράσεις και τα μέτρα που έχουν ληφθεί ως τώρα για τη Σαντορίνη, τα οποία, όπως είπε, είναι προληπτικά.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ζήτησε την εμπιστοσύνη όλων προς την αρμόδια επιτροπή που παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου καθημερινά.

«Σε επιχειρησιακό επίπεδο έχουν γίνει αυτές τις μέρες όλα αυτά που πρέπει. Η επιτροπή συνεδριάζει καθημερινά και έχουμε εμπιστοσύνη στους επιστήμονες, οι οποίοι παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς με τις τελευταίες τεχνολογίες τη σεισμική δραστηριότητα και προσπαθούμε να ενημερώσουμε σωστά», είπε ο κ. Κικίλιας.

Απαντώντας σε σχετικό σχόλιο του βουλευτή Γιώργου Ψυχογιού, ο υπουργός τόνισε πως νούμερο ένα στόχος είναι η σωστή ενημέρωση των πολιτών και αναφέρθηκε στο «112» που ήχησε σήμερα και είχε να κάνει με μικρές κατολισθήσεις.

Από την πλευρά του, ο κ. Ψυχογιός, από τον ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε πως η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού είναι επιτακτική. «Το μυαλό μας βρίσκεται στους ανθρώπους του πεδίου. Είμαστε εδώ για να συμβάλουμε, αν χρειαστεί», ανέφερε, συνιστώντας ψυχραιμία στους κατοίκους.

Συνολάκης για Σαντορίνη: Τα τρία σενάρια για τους σεισμούς και ο κίνδυνος για τσουνάμι – Πότε θα σταματήσει το φαινόμενο

Οι εκατοντάδες σεισμοί που έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης και των γειτονικών νησιών, έχουν θέσει σε συναγερμό την πολιτεία και τους κατοίκους.

Στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8 μίλησε ο Κώστας Συνολάκης, καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης και ακαδημαϊκός και εξήγησε τα τρία διαφορετικά ενδεχόμενα που υπάρχουν, όπως αυτά συζητήθηκαν και στην σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό την Κυριακή (02/02). Όπως ανέφερε, ένα από τα σενάρια μπορεί να έχει να κάνει με την ενεργοποίηση του ηφαιστείου στην καλντέρα ή του υποθαλάσσιου ηφαιστείου, βόρεια του νησιού.

«Υπάρχουν τρία διαφορετικά ενδεχόμενα, σενάρια» και εξήγησε: «Ένα ενδεχόμενο είναι να έχει ενεργοποιηθεί ένα ρήγμα, κάτι αντίστοιχο του ρήγματος που προξένησε τον μεγάλο σεισμό του 1956. Δηλαδή μια συνέχεια του ρήγματος. Αυτό ήταν ο σεισμός που έφτασε το 7,5. Αλλά αν γίνει τώρα σεισμός δεν νομίζω ότι κανένας περιμένει να είναι τόσο μεγάλος. Αυτό λοιπόν, είναι το ένα σενάριο. Το άλλο σενάριο είναι να είναι η ενεργοποίηση του ηφαιστείου που είναι μέσα στην καλντέρα του νησιού της Σαντορίνης και το άλλο είναι να ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο που λέγεται Κολούμπο, το οποίο είναι λίγο βόρεια από τη Σαντορίνη, περίπου μεταξύ 5 και 8 χιλιομέτρων από το βόρειο άκρο της Σαντορίνης, πηγαίνοντας δηλαδή κανείς προς την Ίο.Εκεί βρίσκεται το υποθαλάσσιο ηφαίστειο που λέγεται Κολούμπο. Αυτά λοιπόν, είναι τα τρία σενάρια και οι πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν. Αυτό είναι που εξετάστηκε στην περιοχή».

Ο κ. Συνολάκης ρωτήθηκε και για το αν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι και απάντησε λέγοντας: «Αυτό που μπορούμε να πούμε ουσιαστικά είναι ότι η Σαντορίνη κάνει μεγάλες εκρήξεις κάθε περίπου 17.000 χρόνια. Η τελευταία μεγάλη έκρηξη ήταν η Μινωική έκρηξη που ήταν πριν από 3.500 χρόνια. Τηρουμένων των αναλογιών, λοιπόν, βρισκόμαστε μακριά.

Η Σαντορίνη κάνει μικρότερες εκρήξεις κάθε περίπου πενήντα χρόνια. Η τελευταία έκρηξη που είχε κάνει ήταν το 1950. Πριν από αυτό ήταν το 1922, οπότε τηρουμένων των αναλογιών, η Σαντορίνη είναι στη τροχιά να κάνει μια μικρότερη έκρηξη, αλλά δεν μπορούμε με σαφήνεια να πούμε πόσο μεγάλη θα είναι. Μάλλον δεν θα είναι κάτι όπως η Μινωική έκρηξη που ήταν πριν από 3.500 χρόνια. Μάλλον θα είναι κάτι πιο ανάλογο με τις εκρήξεις που έχουμε δει, όπως την τελευταία το 1950 ή το 2022 και μετά μου φαίνεται πάλι το ’28».

Συνολάκης: «Δεν πρόκειται να σταματήσει αύριο ή μεθαύριο»

Δεν μπορεί όμως, να βάλει κανείς καμία απολύτως πιθανότητα. Το βασικό πράγμα είναι ότι πρέπει σίγουρα να είμαστε προετοιμασμένοι και γι’ αυτό υπάρχει εγρήγορση του κρατικού μηχανισμού. Είναι τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που ήταν το 2011, όταν και πάλι υπήρχε παροξυσμός της Σαντορίνης. Και τότε είχαμε φτάσει να υπάρχει ένας σεισμός και μάλιστα κάτω από τα Φηρά που έφτασε περίπου το 5 με 5,1 και μετά η δραστηριότητα πήρε πολύ καιρό να σταματήσει. Αυτό που πρέπει όλοι να καταλάβουμε είναι ότι αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει αύριο ή μεθαύριο.

Τηρουμένων των αναλογιών λοιπόν, και όπως έγινε την προηγούμενη φορά, δηλαδή το 2011, ο παροξυσμός κράτησε περίπου ένα χρόνο. Αυτό λοιπόν, πρέπει να το σκεφτούμε και να το σκέφτονται και οι κάτοικοι και της Σαντορίνης και των γύρω νησιών ότι αυτό δεν θα τελειώσει. Δεν είναι κάτι που θα τελειώσει άμεσα. Οπότε το προφανές είναι ότι όπως παίρνει η πολιτεία τα μέτρα της και οι κάτοικοι πρέπει να αρχίσουν να παίρνουν τα δικά τους μέτρα, να εξετάσουν τα σπίτια τους, το τι θα κάνουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορούμε όλοι μαζί σαν κοινωνία να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, αν φτάσει σε σημείο να δώσει μία έκρηξη ή αν γίνει ένας πολύ μεγαλύτερος σεισμός».

Σαντορίνη: Πόσο ορατός ο κίνδυνος για τσουνάμι

Όσο για το αν ελλοχεύει ο κίνδυνος για ένα τσουνάμι, ο κ. Κώστας Συνολάκης είπε; «Πραγματικά πρέπει να υπάρχει εγρήγορση. Σχετικά με το τσουνάμι του ’56, δεν έφτασε μόνο μέχρι την Καλαμάτα. Έφτασε μέχρι την Κρήτη. Δηλαδή ήταν ενάμιση μέτρο στον κόλπο της Σούδας. Στο Ηράκλειο πλημμύρισε την προκυμαία, έφτασε στον Άγιο Νικόλαο, στο Παλαίκαστρο, στο ανατολικό άκρο της Κρήτης. Ήταν δηλαδή ένα φαινόμενο το οποίο επηρέασε σχεδόν όλα τα νησιά του κεντρικού και νοτίου Αιγαίου. Έφτασε μέχρι τις ακτές της Τουρκίας.

Στη Σύμη, ήταν περίπου 2 μέτρα. Είναι δηλαδή ένα αρκετά μεγάλο κύμα. Αυτό λοιπόν, θα εξαρτηθεί από το μέγεθος του σεισμού αν γίνει και φυσικά από το είδος της έκρηξης, αν θα είναι υποθαλάσσια, αν η έκρηξη θα γίνει μέσα στην καλντέρα της Σαντορίνης, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε, ούτε μπορεί κανείς να πει πόσο μεγάλο θα είναι, αλλά είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε ειδικά και μέσω του 112, με έγκαιρη προειδοποίηση ελπίζω, αλλά κυρίως με προετοιμασία των κατοίκων.

Όσοι είναι κοντά στη θάλασσα, αν δουν οποιαδήποτε περίεργη συμπεριφορά της θάλασσας, να αποτραβιέται δηλαδή η παραλία, να απομακρυνθούν πηγαίνοντας στην ενδοχώρα, να ανέβουν στον πρώτο-δεύτερο όροφο μίας κατοικίας, κλπ. Καταλήγοντας, και αναφορικά με το αν ελλοχεύει ο κίνδυνος εκκενώσεων κάποιων νησιών, ο καθηγητής Συνολάκης υπογράμμισε:«Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος. Αν αλλάξει κάτι, θα το δούμε αυτό».

Η Σαντορίνη βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς η έντονη σεισμική δραστηριότητα που πλήττει τις Κυκλάδες έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους.

Σοκ προκαλεί βίντεο που καταγράφει τη στιγμή μιας κατολίσθησης, η οποία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 3 Φεβρουαρίου.

A small rockslide on the cliff face of Santorini.#Greece #Santorini pic.twitter.com/4qVJREN2PU

— Derek Gatopoulos (@dgatopoulos) February 3, 2025