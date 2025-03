Σύμφωνα με πληροφορίες του EleftherosTypos.gr οι τρεις τραυματίες παρακολουθούνται στενά από τους γιατρούς της Α’ ΜΕΘ του «Παπανικολάου», με τα εγκαύματα που υπέστησαν στο δέρμα τους να είναι μεν διαχειρίσιμα, αλλά θα χρειαστούν δε, αρκετά χειρουργεία για την αποκατάστασή τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι τρεις τραυματίες ηλικίας 25 ετών οι δύο και 19 ετών από τη φωτιά σε κλαμπ στη Βόρειο Μακεδονία, είναι η τεράστια εισπνοή καπνού.

Ταυτόχρονα την ίδια ώρα στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο «424» της Θεσσαλονίκης, νοσηλεύονται ακόμα δύο νέοι, οι οποίοι έχουν υποστεί εγκαύματα και αντιμετωπίζουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα.

Να σημειωθεί, ότι μετά το άκουσμα της είδησης υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη με αντίστοιχο των Σκοπίων το πρωί της Κυριακής (16/3) και με συντονισμένες ενέργειες τα αρμόδια Υπουργεία της Ελλάδας, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας μετέφεραν συνολικά 18 τραυματίες σε Νοσοκομεία της χώρας.

Συγκεκριμένα, μέχρι αυτή την ώρα νοσηλεύονται εγκαυματίες στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου» και σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Για το πολύνεκρο δυστύχημα έκανε ανάρτηση στο Χ και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως εξήγησε, ο κρατικός μηχανισμός είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να υποδεχθεί και να φροντίσει τους τραυματίες οι οποίοι θα νοσηλευτούν στα νοσοκομεία «Γεώργιος Παπανικολάου», «Γ.Ν.Α. Γεννηματάς», «Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ» και «Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα το ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ για τη διακομιδή και διαχείριση της νοσηλείας εγκαυματιών μετά από αίτημα της Βόρειας Μακεδονίας. Μετά το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πόλη Κοτσανι της Βόρειας Μακεδονίας και κατόπιν αιτήματος της γειτονικής χώρας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, έχουν ήδη δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες και βρίσκεται σε εξέλιξη ο συντονισμός μεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ (ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ), με στόχο τη διακομιδή, την υποδοχή και περίθαλψη εγκαυματιών σε κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς της χώρας μας. Βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ, έχουν ήδη τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα οι Μονάδες Εγκαυμάτων στα νοσοκομεία:

Μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουν ήδη διακομισθεί και νοσηλεύονται οι πρώτοι 3 εγκαυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γεώργιος Παπανικολάου”, οι οποίοι διακομίσθηκαν στη χώρα μας με ασθενοφόρα οχήματα της γειτονικής χώρας. Από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ έχει τεθεί ήδη σε ετοιμότητα ο απαραίτητος αριθμός ασθενοφόρων οχημάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση που αποφασισθεί διακομιδή επιπλέον εγκαυματιών σε Υγειονομικούς Σχηματισμούς του ΕΣΥ ή του ΥΠΕΘΑ στην Αθήνα».

Αρχές στη Βόρεια Μακεδονία ανακοίνωσαν ότι έχουν συλληφθεί 20 άτομα μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Pulse club στην πόλη Κοτσάνι, η οποία σκότωσε τουλάχιστον 59 ανθρώπους και τραυμάτισε πάνω από 150. Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 02:30 τοπική ώρα (01:30 GMT) την Κυριακή, ενώ περίπου 500 άτομα είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν συναυλία του δημοφιλούς hip-hop ντουέτου DNK.

Μόνο ένα μέλος του συγκροτήματος επιβίωσε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, σύμφωνα με εκπρόσωπο του γραφείου των δημόσιων εισαγγελέων. Συνολικά, 155 άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Ο υπουργός Εσωτερικών Πάντσε Τοσκόφσκι δήλωσε ότι οι κρατούμενοι θα ανακριθούν και ότι υπάρχουν “υποψίες για δωροδοκία και διαφθορά” που συνδέονται με την πυρκαγιά. Πρόσθεσε ότι το κλαμπ δεν διέθετε νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Η αίθουσα, η οποία βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Σκόπια, είχε περιγραφεί από τον τοπικό τύπο ως «αυτοσχέδιο νυχτερινό κλαμπ», καθώς πριν ήταν αποθήκη χαλιών. Η διευθύντρια της Αστυνομίας, Άρσοβσκα, ανέφερε ότι υπήρχε μόνο “μία αποτελεσματική έξοδος”, καθώς η πίσω πόρτα του κλαμπ ήταν κλειδωμένη και δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.

