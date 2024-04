Ηλίας Ψινάκης: Οι φορές που τον άφησαν να... σοκάρει

Το όνομά του φιγουράρει, τα τελευταία 24ώρα, σε εκπομπές και site λόγω των δηλώσεων που έκανε στο Just the 2 of us... Ο Ηλίας Ψινάκης, όμως, είναι αυτός ο εριστικός άνθρωπος που -εδώ και δεκαετίες- τραβά περισσότερο το ενδιαφέρον για τα όσα λέει παρά για την πραγματική του δουλειά και τις πράξεις του.