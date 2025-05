Με αυτήν την διπλή παρουσία στην Ελλάδα, η Bitget συνεχίζει να επεκτείνει το αποτύπωμά της στην Ευρώπη και να εμβαθύνει τη δέσμευσή της στην εκπαίδευση, την προσβασιμότητα και την καινοτομία στον τομέα του Web3.

Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Μάϊου στο Global Training Center στην Αθήνα, σε συνεργασία με την Avalanche Greece και έχει τίτλο «Bitget Academy x Avalanche Greece Meetup». Η Bitget, διοργανώνει ένα μεγάλο meetup της κοινότητας των κρυπτονομισμάτων και του blockchain, με στόχο να ενισχύσει το ολοένα αναπτυσσόμενο οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα. Στην εκδήλωση, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις κα ομιλίες εμβαθύνοντας τις γνώσεις τους γύρω από την καινοτομία του blockchain και τις σύγχρονες

Confidential – Not for Public Consumption or Distribution επενδυτικές στρατηγικές, να ενημερωθούν για νέες ενημερώσεις στις πλατφόρμες της Avalanche και της Bitget, καθώς και να συμμετέχουν σε μια σειρά από διαδραστικές δραστηριότητες, κερδίζοντας αποκλειστικά δώρα.

Τη δεύτερη μέρα, η Bitget θα συμμετέχει δυναμικά στην εκδήλωση «Future in Finance Fair», που διοργανώνεται από το Finance Club του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μετά την επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης του το 2024, αναμένεται να συγκεντρώσει, φέτος, περισσότερους από 250 φοιτητές και ανερχόμενους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα, μαζί με κορυφαίες εταιρείες και ηγέτες του κλάδου.

Ο Ανδρέας Βλάχος, Community Operations Manager της Bitget, θα εκπροσωπήσει την εταιρεία και στις δύο εκδηλώσεις, στο πλαίσιο παρουσίασης του Blockchain4Youth, μίας από τις κορυφαίες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες της Bitget. Στόχος της παρουσίασης είναι να αναδείξει τη σημασία του προγράμματος στην υποστήριξη νέων ταλέντων, στην προώθηση της

υιοθέτησης της τεχνολογίας Blockchain και στην ενίσχυση της ανάπτυξης του χρηματοοικονομικού κλάδου.

Το Blockchain4Youth ξεκίνησε τον Μάιο 2023 και αντανακλά την αποστολή της Bitget να ενδυναμώσει τη γενιά των Millennials και της Gen Z, που ήδη αντιπροσωπεύουν το 46% των παγκόσμιων χρηστών κρυπτονομισμάτων. Η πρωτοβουλία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών συμμετοχής σε μια σειρά από διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα, φυσικές εκδηλώσεις, hackathons (διαγωνισμούς προγραμματισμού), αλλά και υποτροφιών. Η Bitget έχει δεσμευτεί να επενδύσει 10 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε 5 χρόνια, στην προσπάθεια της να συμβάλει στη δημιουργία μιας γενιάς φιλικής προς το Βlockchain που θα διαμορφώσει το μέλλον της ψηφιακής οικονομίας.