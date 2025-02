Μια ισχυρή έκρηξη ξεκίνησε στον ηφαίστειο της Αίτνας, στην Ιταλία, στις 09:30 UTC, την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου. Ως αποτέλεσμα, ο Κωδικός Χρώματος Αεροπορίας αυξήθηκε από Πορτοκαλί σε Κόκκινο, αναφέρει το News.Az, επικαλούμενο ξένα μέσα ενημέρωσης.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV) αναφέρει ότι το φαινόμενο παρακολουθείται από το προσωπικό τους στο πεδίο και μέσω ορατών και θερμικών καμερών παρακολούθησης.

Η νεφώδης στάχτη από το ηφαίστειο δεν είναι εκτιμητέα αυτή τη στιγμή, ανέφερε το INGV στην Ειδοποίηση Ηφαιστείου για την Αεροπορία (VONA) που δημοσιεύθηκε στις 09:30 UTC. Μια νέα VONA θα εκδοθεί εάν οι συνθήκες αλλάξουν σημαντικά ή αν ο Κωδικός Χρώματος Αεροπορίας αλλάξει.

ITALY: MOUNT ETNA ERUPTS IN STUNNING NIGHT-TIME DISPLAY

Lava met snow in a breathtaking eruption from Mount Etna’s Bocca Nuova crater, with molten rock streaming from a fracture nearly 10,000 feet above sea level.

Volcanologists say this sub-terminal eruption is part of… pic.twitter.com/j8YGXGIKen

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 11, 2025