Ο Alexander Morris, ο οποίος εντάχθηκε στο συγκρότημα το 2019, λέει ότι πήγε στο νοσοκομείο Ascension Macomb Oakland, στο Ντιτρόιτ, με δυσκολία στην αναπνοή και πόνο στο στήθος, τον Απρίλιο του 2023.Η νομική αγωγή του κ. Morris ισχυρίζεται ότι η επίθεση είχε ρατσιστικά χαρακτηριστικά και οι γιατροί υπέθεσαν ότι ήταν ψυχικά άρρωστος όταν τους είπε ότι βρισκόταν στους Four Tops, αντί να θεραπεύσουν “τα ξεκάθαρα συμπτώματα καρδιακής δυσφορίας του”.Τελικά διαγνώστηκε με σοβαρή καρδιακή πάθηση και πνευμονία και υπέστη τρεις κρίσεις στο νοσοκομείο.Το νοσοκομείο έχει δηλώσει προηγουμένως ότι «ύψιστη προτεραιότητά του» είναι η υγεία και η ασφάλεια των ασθενών, αλλά «δεν είναι σε θέση να παράσχει λεπτομέρειες για υποθέσεις που διερευνώνται».Οι Four Tops είναι γνωστοί για κλασικές επιτυχίες όπως το Reach Out I’ll Be There του 1966 και έχουν κάνει αρκετές αλλαγές στη σύνθεση τα τελευταία χρόνια.

Ο κ. Morris, 53, ισχυρίζεται ότι είχε ανησυχίες για την ασφάλεια λόγω των stalkers και των θαυμαστών, έτσι ενημέρωσε μια νοσοκόμα και έναν φύλακα νοσοκομείου ότι ήταν στο ποπ συγκρότημα.

Είπε επίσης σε έναν γιατρό ότι είχε δυσκολία στην αναπνοή και πόνο στο στήθος, καθώς και ιστορικό καρδιακής νόσου – αλλά το προσωπικό “υπέθεσε λανθασμένα ότι ήταν ψυχικά άρρωστος, όταν αποκάλυψε την ταυτότητά του ως διασημότητα”.

Του έβγαλαν το οξυγόνο, του φόρεσαν ζουρλομανδύα και ένας φρουρός τον υπέβαλε σε φυλετικές διακρίσεις.

Συνέχισε να δυσκολεύεται να αναπνεύσει αλλά του στερήθηκε περισσότερο οξυγόνο.

Και όταν η γυναίκα του προσπάθησε να πείσει έναν φρουρό ότι δεν είχε αυταπάτες, αγνοήθηκε.

Το προσωπικό κατάλαβε το λάθος τους μόνο όταν τους έπαιξε πλάνα από την εμφάνιση του με το γκρουπ στα βραβεία Grammy.

Και του πρόσφεραν μια δωροκάρτα $25 (£20) ως συγγνώμη, την οποία αρνήθηκε.

