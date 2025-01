Η 22χρονη Blanca Ojanguren Garcia, έπλενε τον ελέφαντα στο Κέντρο Φροντίδας Ελεφάντων Koh Yao με τον φίλο της, όταν το ζώο φάνηκε να πανικοβλήθηκε και την τρύπησε με το χαυλιόδοντά του. Το ζευγάρι είχε πάει για μια ημερήσια εκδρομή στο καταφύγιο στο νησί Koh Yao Yai, ενώ διέμεναν στη δημοφιλή τουριστική περιοχή της Ταϊλάνδης, το νησί Φουκέτ.

Το περιστατικό αναφέρθηκε στις τοπικές αρχές την Παρασκευή και διερευνάται. Η αστυνομία επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες του περιστατικού και ο ιδιοκτήτης του καταφυγίου ενημέρωσε τις αρχές.

Ο πληθυσμός των άγριων ελεφάντων στην Ταϊλάνδη έχει μειωθεί δραστικά λόγω παραγόντων όπως ο τουρισμός, η λαθροθηρία, η υλοτομία και η ανθρώπινη επέκταση στις περιοχές των ελεφάντων. Ενώ ο πληθυσμός των άγριων ελεφάντων στην Ταϊλάνδη εκτιμάται ότι είναι περίπου 3.000-4.000, ο αριθμός των αιχμάλωτων ελεφάντων έχει αυξηθεί σημαντικά, με περίπου 2.800 ελέφαντες να κρατούνται σε τουριστικά καταφύγια.

