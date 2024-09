«Όταν ένας μαχητής χάνει έναν αγώνα, οι πρώτες λέξεις που βγαίνουν από το στόμα του είναι: “θέλω ρεβάνς”. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι κέρδισα το ντιμπέιτ εναντίον της συντρόφισσας Κάμαλα Χάρις, της υποψήφιας της Ριζοσπαστικής Αριστεράς των Δημοκρατικών, το βράδυ της Τρίτης και εκείνη ζήτησε αμέσως ένα δεύτερο ντιμπέιτ», έγραψε ο πρώην πρόεδρος στο Truth Social.

Η ανακοίνωση Τραμπ

Ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι η Χάρις και ο Τζο Μπάιντεν «κατέστρεψαν τη χώρα μας», και στη συνέχεια είπε:

«Όλοι γνωρίζουν αυτό, και όλα τα άλλα προβλήματα που προκάλεσαν η Κάμαλα και ο Τζο – Συζητήθηκε με μεγάλη λεπτομέρεια κατά τη διάρκεια του Πρώτου Debate με τον Τζο, και του Δεύτερου Debate με τη συντρόφισσα Χάρις. Δεν εμφανίστηκε στο ντιμπέιτ του Fox και αρνήθηκε να εμφανιστεί στο NBC και το CBS. Η Κάμαλα θα έπρεπε να επικεντρωθεί σε όσα θα έπρεπε να είχε κάνει κατά τη διάρκεια της τελευταίας σχεδόν τετραετούς περιόδου. Δεν θα υπάρξει τρίτο debate!»

Ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τραμπ Τζέι Ντι Βανς θα κάνει τηλεμαχία με τον υποψήφιο αντιπρόεδρο των Δημοκρατικών Τιμ Γουόλτς την 1η Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη.

Καμάλα Χάρις: Πώς εξαφάνισε με τη στάση του σώματος τον Τραμπ

Ειδικός στη γλώσσα του σώματος αναλύοντας το ντιμπέιτ της Καμάλα Χάρις με τον Τραμπ τόνισε ότι απέκτησε το πλεονέκτημα πριν καν αρχίσει.

Με τη δυναμική της χειραψία με το Ντόναλντ Τραμπ και κατάφερε να διατηρήσει το μομέντουμ για το υπόλοιπο της βραδιάς. «Το τελετουργικό της υποδοχής του Τραμπ της επέτρεψε να αποκτήσει άμεσα τον έλεγχο και το υψηλότερο status», δήλωσε η Τζέιμς.

«Διασχίζοντας τη σκηνή με ενέργεια και θέληση, έδωσε το χέρι της στον Τραμπ και έκανε αισθητή την παρουσία της στην επιχείρηση δημιουργίας μιας εντύπωσης ηγεσίας από τα πρώτα δευτερόλεπτα της συνάντησης και ο κανόνας της χειραψίας σημαίνει ότι ο οικοδεσπότης είναι αυτός που την υποκινεί», όπως έκανε η Χάρις.

«Ο Τραμπ έδειχνε αμήχανος εδώ. Οι δυναμικές του χειραψίες είναι θρυλικές, αλλά έμεινε να ανταποκρίνεται στην χειραψία δείχνοντας αδύναμος», επισημαίνει η ειδικός.

«Η Καμάλα Χάρις κοιτάζοντας κατευθείαν στην κάμερα καθώς μιλούσε και εισάγοντας τις παρεμβάσεις της με φράσεις που τραβούσαν την προσοχή και ήταν άμεσες, όπως «Ας μιλήσουμε για», «Ακούστε αυτό…» και «Καταλάβετε», κρατούσε την προσοχή του κοινού και «έκανε τα σημεία της προσωπικά και σχετικά», είπε η ειδικός.

«Ήταν μια ομιλία προς τον θεατή, που του τον προέτρεπε να αλλάξει γνώμη και τάσεις ψήφου κολακεύοντάς τον». Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του στούντιο χωρίς ακροατήριο μετά από εβδομάδες ομιλιών σε προεκλογικές συγκεντρώσεις.

Τα μικρόφωνα του ενός ήταν κλειστά όσο μιλούσε ο άλλος, αλλά οι κάμερες εξακολουθούσαν να είναι στραμμένες και στους δύο, και η Χάρις αξιοποίησε σωστά τον νεκρό χρόνο της στον αέρα για να προβάλει σαφή μηνύματα με τη γλώσσα του σώματός της.

Watch: The moment Trump accused migrants of ‘eating cats and dogs’

Donald Trump during the debate raised a baseless online claim that Haitian migrants are “eating dogs” in Springfield, Ohio

The claim has been aggressively debunked by authorities in the city pic.twitter.com/E5LSglPVke

— The Telegraph (@Telegraph) September 11, 2024