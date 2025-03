Ο ακτιβιστής ντυμένος Πόκεμον φαινόταν να διαδηλώνει, και αργότερα έφυγε όταν οι αστυνομικοί και τα κανόνια νερού εισήλθαν για να διαλύσουν το πλήθος.

Μέχρι στιγμής, σχεδόν 1.900 άτομα έχουν συλληφθεί, ανέφεραν οι αρχές.

Η σύλληψη του δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου την περασμένη εβδομάδα έχει προκαλέσει εθνική κατακραυγή. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες για διαφθορά που του αποδίδονται, μετά την ανακοίνωση ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για τις εκλογές του 2028, αμφισβητώντας τον Ερντογάν.

Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι η σύλληψη του Ιμάμογλου ήταν πολιτικά καθοδηγούμενη, ενώ ο Ερντογάν χαρακτήρισε τους διαδηλωτές ως «κακούς» πράκτορες που «διαταράσσουν την ειρήνη».

Η Τουρκία έχει ξεκινήσει μια μεγάλη καταστολή των διαδηλώσεων, με τις αρχές να απελαύνουν ακόμα και τον δημοσιογράφο του BBC, Mark Lowen, την Πέμπτη, που κάλυπτε τις ταραχές στην Κωνσταντινούπολη.

Οι τουρκικές αρχές κατηγόρησαν τον Lowen ότι «είναι απειλή για τη δημόσια τάξη», συλλαμβάνοντάς τον την Τετάρτη και προετοιμάζοντας την απέλασή του 17 ώρες αργότερα.

«Το να συλληφθώ και να απελαθώ από τη χώρα όπου ζούσα για πέντε χρόνια και για την οποία έχω τέτοια συναισθήματα, ήταν εξαιρετικά αγχωτικό», δήλωσε ο Lowen στο BBC. «Η ελευθερία του Τύπου και η αμερόληπτη δημοσιογραφία είναι θεμελιώδη στοιχεία κάθε δημοκρατίας.»

