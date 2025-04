«Είναι από τα λίγα πράγματα για τα οποία αισθανόμαστε άνετα να πούμε σε κάποιον ότι είναι αηδιαστικό», λέει. «Για μένα όμως είναι καταπληκτικό».

Κι όμως, παρά τις «σαφείς ηθικολογικές κριτικές» των άλλων, ο Hamblin δεν είναι αμέτοχος στην υγιεινή. Ακόμα και πριν από την πανδημία, φρόντιζε να πλένει τα χέρια του με σαπούνι. Είναι, άλλωστε, γιατρός που διδάσκει στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Yale και συγγραφέας και podcaster του αμερικανικού περιοδικού The Atlantic. Στα 37 του, φαίνεται τόσο νέος που τον συγκρίνουν ακόμα με τον φανταστικό παιδίατρο Doogie Howser.

Οι συνήθειες του Hamblin για το ντους εξελίχθηκαν σταδιακά, όταν μετακόμισε από την Καλιφόρνια σε ένα στούντιο διαμέρισμα στο Μπρούκλιν, Νέα Υόρκη, για να ακολουθήσει μια συγγραφική καριέρα. Έπρεπε να εξοικονομήσει χρόνο, χρήματα και χώρο. Ταυτόχρονα, λέει: «Άρχισα να μαθαίνω για τη νέα επιστήμη του μικροβιώματος και αποφάσισα να το δοκιμάσω για λίγο».

Ακόμα κι αν δεν έχετε διαβάσει ακόμα για το μικροβίωμα – τα τρισεκατομμύρια μικρόβια που ζουν σε συμβιωτική σχέση με τους ανθρώπους, αποικίζοντας το δέρμα και τα έντερά μας – ίσως έχετε παρατηρήσει αόριστες δηλώσεις όπως «ήπιο για το μικροβίωμα» πάνω σε μπουκάλια αφρόλουτρου. Αυτό συμβαίνει γιατί οι μικροβιολόγοι – και οι εταιρείες – μαθαίνουν όλο και περισσότερα για τη σύνθετη σχέση που έχουμε με τα μικρόβια μας. Αυτά περιλαμβάνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο τους στην ανάπτυξη του ανοσοποιητικού μας συστήματος, στην προστασία μας από παθογόνους οργανισμούς (δημιουργώντας αντιμικροβιακές ουσίες) και στη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης αυτοάνοσων καταστάσεων όπως το έκζεμα. Έτσι, υπάρχει μια αυξανόμενη συνείδηση ότι το να τα τρίβουμε ή να τα ξεπλένουμε με αντιβακτηριακά προϊόντα μπορεί να μην είναι τελικά η καλύτερη ιδέα.

Η νέα ρουτίνα του Hamblin τον έκανε να σκεφτεί τις σύγχρονες αντιλήψεις για την καθαριότητα, το τι είναι φυσικό και πώς αυτά τα δύο θέματα είναι, ειλικρινά, σε σύγχυση. Ο στιγματισμός της σωματικής δυσοσμίας ξεκίνησε ως στρατηγική διαφήμισης που βοήθησε στην τετραπλασιασμό των πωλήσεων του σαπουνιού Lifebuoy τη δεκαετία του ’20. Έναν αιώνα μετά, ζούμε ακόμα με τον φόβο ότι κάποιος θα ανιχνεύσει την παραμικρή υπόνοια από σωματική μυρωδιά πάνω μας. Είμαστε πιο αρωματισμένοι, ενυδατωμένοι και απολεπισμένοι από ποτέ.

Κι όμως, παρά τις προόδους στην περιποίηση του δέρματος και τη σύγχρονη ιατρική, οι καταστάσεις όπως η ακμή, το έκζεμα και η ψωρίαση, καθώς και άλλες αυτοάνοσες ασθένειες, αυξάνονται συνεχώς. Επίσης, ενώ προσπαθούμε να φαινόμαστε απολύτως καθαροί, έρευνες έχουν δείξει ότι πολλοί από εμάς δεν πλένουμε σωστά τα χέρια μας – ή καθόλου – όταν έχει σημασία περισσότερο: πριν φάμε και μετά την τουαλέτα. (Αυτό βέβαια, έχει αλλάξει με την αύξηση της συνειδητοποίησης για τη σημασία του πλυσίματος χεριών λόγω του Covid-19).

«Όλα είναι ανακατεμένα αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι;» λέει ο Hamblin, ο οποίος προσπάθησε να εξερευνήσει αυτές τις αντιφάσεις στην αντιληπτή καθαριότητα στο βιβλίο του Clean: The New Science of Skin and the Beauty of Doing Less (Καθαρότητα: Η Νέα Επιστήμη του Δέρματος και η Ομορφιά του Λιγότερου). Λέει ότι το κλειδί για την επιτυχία των πειραμάτων του, τα οποία περιλάμβαναν την αποχή από αποσμητικό, ήταν η «σταδιακή μείωση». «Καθώς χρησιμοποιούσα όλο και λιγότερο, άρχισα να χρειάζομαι όλο και λιγότερο», γράφει. «Το δέρμα μου σιγά σιγά έγινε λιγότερο λιπαρό, και είχα λιγότερες εκδηλώσεις εκζέματος. Δεν μύριζα σαν πεύκο ή λεβάντα, αλλά ούτε και σαν… κρευμμύδι που είχα όταν οι μασχάλες μου, συνηθισμένες στο να καλύπτονται με αποσμητικό, πήγαιναν μια μέρα χωρίς αυτό». Όπως είπε η φίλη του, μύριζε «σαν άνθρωπος».

Δεν είναι ότι δεν ήμασταν ενήμεροι για τις σωματικές μυρωδιές πριν την επινόηση του όρου «BO» (Body Odor – Σωματική Οσμή), αλλά ο Hamblin πιστεύει ότι οι φυσικές μας μυρωδιές είναι πολύ πιο περίπλοκες και ενημερωτικές από ό,τι τους αποδίδουμε. «Ξέρουμε από ιστορικές γραφές ότι σίγουρα οι άνθρωποι μύριζαν άσχημα. Δεν αποδεχόμασταν όλες τις μυρωδιές», λέει. «Τώρα, αν κάποιος μυρίζει ιδρωμένος ή οτιδήποτε λιγότερο από σαπούνι, άρωμα ή κολώνια, το θεωρούμε ακαθαρσία».

Φυσικά, η μείωση της χρήσης αντιβιοτικών είναι το κλειδί για την επιτυχία του μικροβιώματος, μαζί με την αντίσταση στο να πλένουμε τόσο συχνά. Αυτό μας φέρνει στα «πίσω μέρη» – γιατί αυτό είναι που ο κόσμος φαντάζεται όταν αηδιάζει με το γεγονός ότι άλλοι δεν σαπούνισαν τον εαυτό τους.

Πώς μπορείς να απαλλαγείς από ανεπιθύμητα υπολείμματα εκεί κάτω, χρησιμοποιώντας μόνο το χέρι και νερό;

«Το στεγνό χαρτί τουαλέτας δημιουργεί αυτό το πρόβλημα», λέει ο Hamblin. «Αν ήσουν στον κήπο και είχες λάσπη στα χέρια, θα χρησιμοποιούσες απλά ένα στεγνό χαρτομάντηλο; Όχι, τουλάχιστον θα τα έβρεχες και θα τα τρίβεις μεταξύ τους. Όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μπιντέ, έχουν λιγότερο πρόβλημα με αυτό, ή όταν χρησιμοποιούν απορροφητικά μαντηλάκια». Αλλά τα μαντηλάκια είναι ακριβά και φράζουν τους σωλήνες, παραδέχεται, οπότε «το να βρέξεις το χαρτί τουαλέτας είναι μια χαρά». Αυτή είναι η λύση του, την οποία μοιράζεται για να καλύψει την περιέργεια, και όχι για να κηρύξει ή να συνταγογραφήσει. Και όχι, το χαρτί δεν διαλύεται όταν βραχεί – «εκτός αν προσπαθείς να το πνίξεις».