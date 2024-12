Στις εικόνες, ο Αμπού Μοχάμαντ αλ-Τζολάνι φαίνεται να επισκέπτεται την ιστορική τοποθεσία, χαιρετίζοντας υποστηρικτές του στη δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Συρίας, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας κατελήφθη από αντάρτες την περασμένη εβδομάδα.

Αντάρτες με αιχμή του δόρατος τζιχαντιστές, που έχουν εξαπολύσει ευρείας κλίμακας έφοδο στη βόρεια Συρία από την περασμένη Τετάρτη, βρίσκονται πλέον «προ των πυλών» της Χάμας, του τέταρτου μεγαλύτερου αστικού κέντρου της χώρας, πολλοί κάτοικοι της οποίας τράπηκαν σε φυγή, ανέφερε χθες το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ ο συριακός στρατός ανακοίνωσε πως έστειλε ενισχύσεις.

Abu Mohammad al-Julani, the leader of Hayat Tahrir al-Sham (HTS), is filmed in Aleppo in eastern Syria following its takeover by Turkish-backed HTS-led factions. pic.twitter.com/8NQsFGVTll

— The Cradle (@TheCradleMedia) December 4, 2024