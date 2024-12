Η Μόσχα αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή της, και αφήνει αιχμές για ανάμειξη του Κιέβου. Σημειώνεται ότι οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και δεύτερο μαύρο κουτί, που θα ρίξει φως, στα αίτια της τραγωδίας. Την ίδια ώρα η Azerbaijan Airlines, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, δήλωσε ότι αναστέλλει τις πτήσεις προς επτά ρωσικές πόλεις. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε ότι η αερπορική εταιρεία θα συνεχίσει να εκτελεί πτήσεις προς έξι μεγάλες ρωσικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης.

Οι αρχές του Καζακστάν δεν είναι σε θέση ούτε να επιβεβαιώσουν, ούτε όμως και να διαψεύσουν ότι το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines που κατέπεσε την Τετάρτη κοντά στην πόλη Άχταου καταρρίφθηκε από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα. Οι ερευνητές δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε κανένα συμπέρασμα για τη συντριβή, είπε ο περιφερειακός Εισαγγελέας Μεταφορών Αμπιλαϊμπέκ Ορνταμπάγιεφ.

Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Καζακστάν δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη εξήγηση για τη συντριβή.

Το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines που συνετρίβη την Τετάρτη στο Καζακστάν καταρρίφθηκε από ένα ρωσικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας, ανέφεραν σήμερα στο πρακτορείο Reuters τέσσερις πηγές στο Αζερμπαϊτζάν που έχουν γνώση των ερευνών. Την πλήρη διερεύνηση της συντριβής του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines ζητά το ΝΑΤΟ

Το επιβατικό αεροσκάφος Embraer συνετρίβη κοντά στην πόλη Άχταου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 38 άνθρωποι. Νωρίτερα, έκανε εκτροπή της πορείας του πάνω από μια περιοχή της Ρωσίας όπου τους τελευταίους μήνες η Μόσχα χρησιμοποιούσε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να αντιμετωπίσει τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροπλάνα.

Το αεροπλάνο εκτελούσε την πτήση J2-8243 από το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν με προορισμό τον Γκρόζνι, στην Τσετσνία. Συνετρίβη στην απέναντι όχθη της Κασπίας Θάλασσας αφού αντιμετώπισε μια «έκτακτη ανάγκη». Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Ρωσίας, ενδέχεται να χτυπήθηκε από ένα σμήνος πουλιών.

Μία από τις πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters είπε ότι οι προκαταρκτικές έρευνες δείχνουν ότι το αεροσκάφος χτυπήθηκε από ένα ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα Pantsir-S. Οι τηλεπικοινωνίες του διακόπηκαν λόγω ηλεκτρονικών παρεμβολών ενώ πλησίαζε στο Γκρόζνι. «Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι έγινε επίτηδες. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα, το Μπακού αναμένει από τη ρωσική πλευρά να παραδεχτεί την κατάρριψη του αζέρικου αεροσκάφους», πρόσθεσε.

Βίντεο από το σημείο της συντριβής που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από το πρακτορείο Reuters δείχνουν κάτι που μοιάζει με ζημιές από θραύσματα στο τμήμα της ουράς του αεροπλάνου.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, τόνισε ότι αν οι ενδείξεις αποδειχθούν ακριβείς, αυτό θα δείξει τη ρωσική απερισκεψία στην εισβολή της στην Ουκρανία.

Η Azerbaijan Airlines ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις πτήσεις προς επτά ρωσικές πόλεις, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, μετά την συντριβή αεροσκάφους της στο Καζακστάν κατά την διάρκεια πτήσης προς το Γκρόζνι της Τσετσενίας.

Το ρωσικό πρακτορείο Interfax μετέδωσε ότι η Azerbaijan Airlines θα συνεχίσει τις πτήσεις της προς έξι μεγάλες πόλεις της Ρωσίας, όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη.

Νωρίτερα σήμερα, αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines με προορισμό την ρωσική πόλη Μινεράλνιε Βόντι επέστρεψε στο Μπακού όταν πληροφορήθηκε ότι τμήμα του ρωσικού εναερίου χώρου στην νότια Ρωσία έχει κλείσει, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines που πραγματοποιούσε την πτήση από το Μπακού προς το Γκρόζνι της Τσετσενίας συνετρίβη στο Καζακστάν την Τετάρτη.

Η Ρωσία έχει ανακοινώσει ότι δεν πρέπει να εξαχθούν συμπεράσματα πριν από την ολοκλήρωση της έρευνας.

Τέσσερις αζερικές πηγές δήλωσαν στο Reuters χθες ότι το αεροσκάφος επλήγη από την αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας.

Οργιάζουν τα σενάρια για τα αίτια της συντριβής του αεροπλάνου με τους 38 νεκρούς στο Καζακστάν. Reuters και Euronews -επικαλούμενα κυβερνητικές πηγές του Αζερμπαϊτζάν– μεταδίδουν πως το έριξαν θραύσματα ρωσικού πυραύλου που εξερράγη, κατά την αναχαίτιση drone, πάνω από τη νότια Ρωσία.

Υπάρχουν πρώιμες ενδείξεις ότι σύστημα της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας ενδέχεται να έπληξε το αεροσκάφος, δήλωσε σήμερα ένας στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος. Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, τόνισε ότι αν οι ενδείξεις αποδειχθούν ακριβείς, αυτό θα δείξει τη ρωσική απερισκεψία στην εισβολή της στην Ουκρανία.

Ένας αντιαεροπορικός πύραυλος Pantsir S1, ο οποίος φέρεται να εκτοξεύθηκε από κακά εκπαιδευμένους άνδρες του Τσετσένου στενού συμμάχου του Πούτιν, Ραμζάν Καντίροφ, είναι ο κύριος «ύποπτος» για την πτώση του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines. Αυτές τις πληροφορίες μεταδίδουν -επικαλούμενα και Ρώσους ειδικούς- τα αζερικά Μέσα Ενημέρωσης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν αναμένει μια συγνώμη από τη Ρωσία, καθώς και να της παράσχει λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο πύραυλος εδάφους αέρος πιθανότατα δεν έπληξε απευθείας το επιβατικό αεροσκάφος καθώς αυτό πετούσε σε μεγάλο ύψος -περίπου 2.400 μέτρων- προκαλώντας του ζημιές στα υδραυλικά του συστήματα και τη δεξαμενή οξυγόνου, με τα θραύσματά του. Το συμβάν φέρεται να έγινε πάνω από την περιοχή Ναούρσκι της Τσετσενίας, όπου υπάρχουν πολλές στρατιωτικές εγκαταστάσεις με εξοπλισμό αεράμυνας.

Dozens were killed and dozens more injured after an airplane crashed in Kazakhstan. U.S. officials tell NewsNation evidence indicates Russian air defenses downed the Azerbaijan Airlines plane. More: https://t.co/coUcrtRJyu pic.twitter.com/YiXm05j0Ai

Στην επίσημη έρευνα των Αρχών παραπέμπει η Ρωσία, απαντώντας στα σενάρια που την εμπλέκουν στη συντριβή του αεροσκάφους. «Μέχρι οι ερευνητές να βγάλουν τα συμπεράσματά τους, είναι λάθος να γίνεται η όποια εικασία» λέει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκώφ.

Ο Σεργκέι Λαβρώφ, άφησε αιχμές για ανάμιξη της Ουκρανίας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως είναι στους δικούς της κανόνες να πλήττει πολιτικούς στόχους στη Ρωσία. Η τροπή που παίρνει η υπόθεση θυμίζει την κατάρριψη του Μπόινγκ 777 των Μαλαισιανών Αερογραμμών πριν δέκα χρόνια πάνω από την Ανατολική Ουκρανία, με τους 298 νεκρούς. Η Ρωσία προς ώρας αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη.

Πληροφορίες από ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το αεροσκάφος συγκρούστηκε με ένα κοπάδι πουλιών πριν συντριβεί, αλλά αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Οι επιβαίνοντες ήταν κυρίως υπήκοοι του Αζερμπαϊτζάν, αλλά υπήρχαν και μερικοί επιβάτες από τη Ρωσία, το Καζακστάν και το Κιργιστάν.

Το πρακτορείο Reuters αναφέρει πως το αεροπλάνο πιθανόν άλλαξε πορεία στα μισά της πτήσης, πριν συντριβει, γιατί βρέθηκε εν μέσω επίθεσης με ντρόουν στη νότια Ρωσία.

Μάλιστα, αναφέρει πως γι΄ αυτό το λόγο είχε κλείσει το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, Μαχατσκαλά, που βρίσκεται στο μονοπάτι της μοιραίας πτήσης και είναι το κοντινότερο στο οποίο θα μπορούσε να προσγειωθεί το αεροπλάνο. Κάτι που δεν έκανε και αναγκάστηκε να διασχίσει όλη την Κασπία Θάλασσα και να συντριβεί στην άλλη πλευρά της, στο Καζακστάν.

Το Νταγκεστάν – ρωσική δημοκρατία – έχει ιστορικό δράσης αποσχιστικών και τζιχαντιστικών ομάδων. Μάλιστα, τέλη Σεπτεμβρίου είχαν εξαπολύσει επίθεση με ντρόουν κατά της Τσετσενίας λόγω αντιπαλότητας με το καθεστώς του Καντίρωφ.

Μέχρι στιγμής οι Αρχές τηρούν σιγή ιχθύος και δεν έχουν κάνει σχολιάσει ούτε τα όσα μεταδίδει το Associated Press πως είναι πιθανόν το αεροπλάνο να κατέπεσε λόγω παρεμβολών στο GPS του.

Στα σενάρια περιλαμβάνεται και τυχόν μηχανικό πρόβλημα του αεροσκάφους, καθώς φαίνεται να είναι εκτός ελέγχου πριν την πτώση του, αλλά και το ότι μπορεί να έμεινε από καύσιμα, καθώς διένυσε επιπλέον 275 μίλια από το προγραμματισμένο δρομολόγιό του μέχρι το Άκτιο, όπου και συνετρίβη

Το αεροσκάφος που μετέφερε 67 άτομα συνετρίβη στο νοτιοδυτικό Καζακστάν την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 38 επιβαίνοντες. Ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια 29 επιζώντες, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών. Από τους επιζώντες, 11 βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Η πτήση J2-8243 της Azerbaijan Airlines ταξίδευε από την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν Μπακού προς το Γκρόζνι στη ρωσική περιφέρεια της Τσετσενίας πριν πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση περίπου 3 χιλιόμετρα από το Ακτάου, δήλωσε ο αερομεταφορέας.

Παλεύοντας να ελέγξουν το αεροπλάνο, οι πιλότοι προσπάθησαν να κατευθυνθούν σε διάφορα αεροδρόμια σε τρεις χώρες, τη Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν.

Οι διάλογοι μεταξύ πληρώματος και πύργου ελέγχου -«Δεν μπορώ να εκτελέσω, ο έλεγχος έχει χαθεί»

Στις 8:12, το πλήρωμα ανέφερε ότι «χάθηκαν και τα δύο GPS» στο Embraer E190AR και ζήτησε βοήθεια για να επιστρέψει στο αεροδρόμιο απογείωσης του Μπακού, προφανώς μετά το ξαφνικό κλείσιμο του αεροδρομίου του Γκρόζνι, αναφέρει η Daily Mail.

Στις 8:16, ένας από τους πιλότους δήλωσε: «Έχουμε βλάβη ελέγχου, χτύπημα πουλιού στο πιλοτήριο. Χτύπημα πουλιού στο πιλοτήριο (δεν ακούγεται)…».

Η απάντηση του ελέγχου εδάφους: «AXY8243 σας λαμβάνω, τι είδους βοήθεια χρειάζεστε;»

Ο κυβερνήτης ανέφερε ότι επεδίωκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο της πατρίδας του, το Μπακού.

Αλλά στις 8:17, ο πιλότος ανακοίνωσε ότι «κατευθυνόταν προς Mineralnye Vody», ένα αεροδρόμιο στη νότια Ρωσία.

Ο επίγειος έλεγχος του είπε να «εκτελέσει αριστερή τροχιά» – αλλά το πιλοτήριο απάντησε: «Δεν μπορώ να εκτελέσω, ο έλεγχος έχει χαθεί».

Στις 8:19, ένας από τους πιλότους δηλώνει: «Δεν μπορώ να διατηρήσω τα 150, έχουμε υψηλή πίεση στην καμπίνα».

Απάντηση ελέγχου εδάφους: «AXY8243 σας κατάλαβε».

Ένα λεπτό αργότερα, στις 8:20, την προγραμματισμένη ώρα άφιξης της πτήσης, ο πιλότος λέει: «Αριστερά 360, το αεροπλάνο μου χάνει τον έλεγχο».

Στις 8:21, σύμφωνα με το αντίγραφο που διέρρευσε, το πλήρωμα αποφασίζει αντ’ αυτού να κατευθυνθεί προς τη Μαχατσκάλα, ένα ρωσικό αεροδρόμιο στην Κασπία Θάλασσα.

Στις 8:22, το πλήρωμα αναφέρει: «Τώρα τα υδραυλικά έχουν αποτύχει». Δύο λεπτά αργότερα, ο πιλότος εμφανίζεται να αρνείται ότι δήλωσε «κίνδυνο» στο αεροσκάφος και λέει στον επίγειο έλεγχο: «Το σκάφος [αεροπλάνο] είναι εντάξει».

Αλλά ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας δεν μπορεί στη συνέχεια να ακούσει καθαρά το πλήρωμα. «Σας ακούω πολύ δύσκολα…. πείτε μου το υψόμετρό σας».

Το αεροπλάνο αργότερα εξαφανίστηκε από τα ραντάρ για 37 λεπτά πριν επανεμφανιστεί καθώς προσπαθούσε να προσγειωθεί στο Ακτάου. Το ρωσικό κανάλι Telegram VChK-OGPU – που βρίσκεται κοντά στις υπηρεσίες ασφαλείας – δήλωσε ότι οι ομάδες αεράμυνας που είναι πιστές στον ηγέτη της Τσετσενίας Καντίροφ στην περιοχή Ναούρσκι πιθανότατα επιτέθηκαν στο αεροπλάνο, ενώ η εκτίμηση του πιλότου ότι χτυπήθηκε από σμήνος πουλιών δεν φαίνεται να ευσταθούσε.

«Ο πιλότος πέρασε το ισχυρό χτύπημα στο αεροπλάνο για σύγκρουση με σμήνος πουλιών», ανέφερε το κανάλι.

«Στην πραγματικότητα, η ζημιά δείχνει ότι, πιθανότατα, ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από τα συστήματα αεράμυνας εξερράγη κοντά στο αεροπλάνο».

Υπάρχουν πρώιμες ενδείξεις ότι ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα μπορεί να έπληξε το αεροσκάφος των αερογραμμών του Αζερμπαϊτζάν που συνετρίβη στο Καζακστάν την Τετάρτη, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters την Πέμπτη.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, πρόσθεσε ότι εάν οι ενδείξεις αποδειχθούν ακριβείς, υπογραμμίζουν τη ρωσική απερισκεψία κατά την εισβολή στην Ουκρανία.

Νωρίτερα κυβερνητικές πηγές του Αζερμπαϊτζάν επιβεβαίωσαν στο Euronews την Πέμπτη ότι ένας ρωσικός πύραυλος εδάφους-αέρος προκάλεσε τη συντριβή του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines στο Ακτάου του Καζακστάν την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε κατά της πτήσης 8432 κατά τη διάρκεια εναέριας δραστηριότητας μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από το Γκρόζνι και τα θραύσματα έπληξαν τους επιβάτες και το πλήρωμα καμπίνας, καθώς εξερράγησαν δίπλα στο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Οι κυβερνητικές πηγές τόνισαν στο Euronews ότι δεν επιτράπηκε στο αεροσκάφος, που υπέστη ζημιές, να προσγειωθεί σε κανένα ρωσικό αεροδρόμιο παρά τα αιτήματα των πιλότων για αναγκαστική προσγείωση και διατάχθηκε να πετάξει μέσω της Κασπίας Θάλασσας προς το Ακτάου στο Καζακστάν. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα συστήματα πλοήγησης GPS του αεροπλάνου είχαν μπλοκάρει σε όλη τη διαδρομή της πτήσης πάνω από τη θάλασσα.

Η πτήση J2-8243 της Αζερμπαϊτζάν Airlines πετούσε εκατοντάδες μίλια από την προγραμματισμένη της διαδρομή και συνετρίβη στην απέναντι όχθη της Κασπίας Θάλασσας, όταν προσπάθησε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για σύγκρουση με σμήνος πουλιών με τους ειδικούς ωστόσο να θεωρούν αυτή την αιτία απίθανη, σύμφωνα με το Reuters.

Οι εφιαλτικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες του αεροσκάφους των Azerbaijan Airlines που συνετρίβη στο Καζακστάν την Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου, αποτυπώνονται σε συγκλονιστικά βίντεο που κυκλοφορούν στα social media.

Σε ένα από τα βίντεο, που τραβήχτηκε από μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους, φαίνονται οι επιβάτες λίγο πριν τη συντριβή, με τις μάσκες οξυγόνου να έχουν ήδη πέσει πάνω από τα καθίσματα, μαρτυρώντας την ένταση που επικρατούσε. Οι εκφράσεις των προσώπων τους αποτυπώνουν τον πανικό και την αγωνία.

Σε άλλο βίντεο, καταγράφονται οι προσπάθειες των επιζώντων να απεγκλωβιστούν από τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Οι εικόνες είναι σκληρές, δείχνοντας την έκταση της καταστροφής και την ηρωική προσπάθεια των επιβαινόντων να σωθούν.

