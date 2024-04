Όπως αναφέρει το Associated Press, τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης απομάκρυναν εσπευσμένα το άτομο σε φορείο μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, την ώρα που γινόταν η επιλογή των ενόρκων για την ποινική υπόθεση του Τραμπ.

Η αστυνομία δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστοί και οι λόγοι που οδήγησαν το συγκεκριμένο άτομο σε αυτήν την ενέργεια.

BREAKING: A man just set himself on fire outside the Trump trial in New York City.pic.twitter.com/3Lg3amY08z

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) April 19, 2024