Σάλο έχουν προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ψευδείς ισχυρισμοί περί απόκρυψης ναρκωτικών από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησης με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στην Ουκρανία. Οι ισχυρισμοί βασίστηκαν σε ένα βίντεο στο οποίο ο Μακρόν αφαιρεί ένα χαρτομάντιλο από το τραπέζι — μια εντελώς φυσιολογική κίνηση που ερμηνεύτηκε από θεωρητικούς συνωμοσίας ως «κάλυψη» για λευκή σκόνη.

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.

This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr

— Élysée (@Elysee) May 11, 2025