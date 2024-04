Σχεδόν μια δεκαετία αφότου άρχισε η διαμάχη τους, η τραγουδίστρια φαίνεται να ρίχνει αιχμές στην Καρντάσιαν σε ένα τραγούδι στο νέο της άλμπουμ, «The Tortured Poets Department: The Anthology».

Στο κομμάτι «thanK you aIMe», η Σουίφτ τραγουδάει για έναν «μπρονζέ, μαυρισμένο με σπρέι» νταή που η μαμά της «εύχεται να ήταν νεκρή».

Οι θαυμαστές έσπευσαν να επισημάνουν ότι τα κεφαλαία στον τίτλο του κομματιού συναρμολογούν το μικρό όνομα της ριάλιτι σταρ.

Taylor Swift disses Kim Kardashian in scathing ‘thanK you aIMee’ song about high school bully https://t.co/0U3jyjgk3d pic.twitter.com/m4X47MLgxD

