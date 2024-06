Η 22χρονη λάτρης της γυμναστικής έκανε πρπόνηση όταν συνέβη το περιστατικό. Πλάνα ασφαλείας την δείχνουν να χρησιμοποιεί έναν διάδρομο κοντά στο τέλος μιας μεγάλης σειράς μηχανών πριν κατέβει και προωθηθεί προς τα πίσω από τον κινούμενο ιμάντα. Μη μπορώντας να ανακτήσει την ισορροπία της, σκόνταψε κατευθείαν σε ένα ανοιχτό παράθυρο πίσω από τον εξοπλισμό.

Σε μια τρομακτική στιγμή, η γυναίκα φαίνεται να προσπαθεί να πιάσει το πλαίσιο του παραθύρου πριν πέσει κατακόρυφα τρεις ορόφους. Παρά το γεγονός ότι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τη σώσουν. Μια έκθεση νεκροψίας αποκάλυψε εκτεταμένες μώλωπες και τραύματα στο κεφάλι της.

NEW: Woman steps off the back of a treadmill and fatally falls out of a three-story window.

Devastating…

The incident happened in Pontianak, Indonesia while the woman was working out.

The 22-year-old victim had reportedly been exercising for about 30 minutes when she… pic.twitter.com/zt0OpCrrTr

