Η 22χρονη ξέσπασε σε δάκρυα όταν πήγε στην καρέκλα του διαιτητή μετά το δεύτερο παιχνίδι του αγώνα της, ο οποίος είχε καθυστερήσει λόγω βροχής.

Ο άντρας απομακρύνθηκε στη συνέχεια από το γήπεδο τένις από την ασφάλεια.

Η Ραντουκάνου ηττήθηκε με σκορ 7-6 (8-6) 6-4 από την 14η Κάρολινα Μούχοβα.

«Τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, η Έμμα Ραντουκάνου προσεγγίστηκε σε δημόσιο χώρο από έναν άνδρα που παρουσίασε εμμονική συμπεριφορά», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Το ίδιο άτομο εντοπίστηκε στις πρώτες σειρές κατά τη διάρκεια του αγώνα της Έμμα στο Dubai Duty Free Tennis Championships και απομακρύνθηκε. Θα του επιβληθεί απαγόρευση εισόδου σε όλες τις διοργανώσεις της WTA, μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της απειλής. Η ασφάλεια των παικτών αποτελεί την κορυφαία μας προτεραιότητα και τα τουρνουά λαμβάνουν συμβουλές για τις βέλτιστες πρακτικές ασφαλείας διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Η WTA εργάζεται ενεργά με την Έμμα και την ομάδα της, για να διασφαλίσει την ευημερία της και να παρέχει οποιαδήποτε απαραίτητη υποστήριξη», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η Ραντουκάνου είχε στο παρελθόν έναν εμμονικό θαυμαστή και δήλωνε ότι «κοίταζε συνεχώς πάνω από τον ώμο της».

