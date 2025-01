Η Κουρνίκοβα, 43 ετών, εμφανίστηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο να την σπρώχνει μία φίλη της στους δρόμους του Μαϊάμι τον Ιανουάριο, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από το περιοδικό Hello.

Στις φωτογραφίες, η Κουρνίκοβα φαίνεται να είναι σε καλή διάθεση καθώς η μικρότερη κόρη της, η Μαίρη, 5 ετών, περπατούσε δίπλα της. Η πρωταθλήτρια του διπλού Γκραν Σλαμ ήταν ντυμένη άνετα με ένα μαύρο σπορ σύνολο, τα μαλλιά της σε κότσο και γυαλιά ηλίου πάνω από το κεφάλι της.

Η πρώην επαγγελματίας τενίστρια φορούσε επίσης μια ορθοπεδική μπότα στο πόδι της, κάτι που υποδηλώνει ότι ίσως υπέστη κάποιο τραυματισμό ή έκανε επέμβαση, αν και δεν είναι σαφές γιατί φορούσε την μπότα.

Μια άλλη φωτογραφία δείχνει την μεγαλύτερη κόρη της Κουρνίκοβα, τη Λούσι, 7 ετών, να στέκεται δίπλα στην μικρότερη αδελφή της.

Εκτός από τις δύο κόρες της, η Κουρνίκοβα έχει έναν γιο, τον Νικόλα, 7 ετών, με τον μακροχρόνιο σύντροφό της, Ενρίκε Ιγκλέσιας, με τον οποίο άρχισε να βγαίνει λίγο μετά την συμμετοχή της στο μουσικό βίντεο του τραγουδιού “Escape” του τραγουδιστή το 2001. Το ζευγάρι καλωσόρισε τα δίδυμα τους τον Δεκέμβριο του 2017, ολοκληρώνοντας την οικογένειά τους με τη γέννηση της Μαίρης τον Ιανουάριο του 2020.

«[Το μουσικό βίντεο του ‘Escape’ άλλαξε τη ζωή μου] με τρόπους που δεν είχα σκεφτεί ποτέ», είχε δηλώσει ο Ιγκλέσιας, 49 ετών, στο People για την ημέρα που γνωρίστηκε με την Κουρνίκοβα. «Όταν γνωριστήκαμε—αν και προερχόταν από τον κόσμο του αθλητισμού—καταλάβαμε ο ένας τον άλλον. Αρχίσαμε να συνδεόμαστε σιγά-σιγά και να γινόμαστε όλο και πιο δυνατοί».

