Ο Πάινς που εργάστηκε για τον Diddy από το 2019 έως το 2021, αναφέρει ότι μέρος της δουλειάς του ήταν να ετοιμάζει δωμάτια ξενοδοχείων για τα λεγόμενα «Wild King Nights», όπου φέρονται να λάμβαναν χώρα πάρτι οργίων, με ναρκωτικά, αλκοόλ και σεξουαλικά βοηθήματα.

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο πρώην υπάλληλος του ράπερ ισχυρίζεται ότι έπρεπε να διαμορφώνει τα δωμάτια με κόκκινα φώτα, κουβάδες με πάγο, αλκοόλ, μαριχουάνα, baby oil και σεξουαλικά βοηθήματα. Μετά το πέρας των πάρτι, όπως υποστηρίζει, ήταν υπεύθυνος για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση κάθε απόδειξης για να μη γίνουν γνωστά τα όσα συνέβαιναν.

Ο Πάινς υποστηρίζει ότι ο Diddy δοκίμαζε την πίστη του, αναγκάζοντάς τον να συμμετέχει σε σεξουαλικές πράξεις παρουσία του και περιέγραψε τη μεταχείρισή του ως «ζώο που εκτελεί εντολές». Επιπλέον, κατηγορεί τον Diddy ότι τον ανάγκασε να εργαστεί κοντά του, ακόμα και όταν ο καλλιτέχνης είχε COVID-19, θέτοντας τη ζωή του σε κίνδυνο.

